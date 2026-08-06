SV Uedesheim zieht seine Mannschaft aus der Bezirksliga zurück

Der SV Uedesheim verzichtet auf einen Start in der Bezirksliga. – Foto: Christian Haas

Als erstes Team am Niederrhein oberhalb der Kreisligen verkündete der SV Uedesheim seinen Rückzug vom Spielbetrieb für die kommende Spielzeit. Ein Großteil des Kaders der Vorsaison hatte den Verein bereits verlassen. Nun möchte sich der ehemalige Oberligist auf Kreisebene wieder neu orientieren.

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Zweite Mannschaft und Jugendbereich als Fundament für die Zukunft

Wie der Verein auf seiner eigenen Website erklärte, sei die sportliche Zukunft der ersten Mannschaft in den vergangenen Wochen "intensiv geprüft" worden. Das Ergebnis ist eine bewusst eingeleitete Zäsur: Statt in ein viertes Bezirksliga-Jahr in Folge zu gehen, soll für die Saison 2027/28 eine "schlagkräftige Mannschaft" für die Kreisliga A aufgebaut werden. Mit Blick auf die verbliebene Personalsituation kommt der Schritt allerdings nicht überraschend. Der Kader der Vorsaison ist inzwischen nahezu vollständig zu anderen Vereinen gewechselt, zudem stand kein neuer Trainer bereit.

Der Fokus des Neustarts liegt nun auf dem eigenen Nachwuchs. Seit der Saison 2023/24 stellt der SV Uedesheim erstmals seit vielen Jahren wieder eine A-Jugend, die als Bindeglied zwischen Jugend- und Seniorenbereich dienen soll. Darin sieht der Verein gemeinsam mit seiner wachsenden Jugendabteilung und der zweiten Mannschaft, die in die Kreisliga B aufgestiegen ist, das Fundament für den Neuaufbau.