SV Uedesheim will Spieler zunächst nicht fallenlassen Das Kreisliga-Spiel beim SV Uedesheim sorgte für einen Polizei-Einsatz. Zwei Spieler haben sich gegenseitig angezeigt.

In der hitzigen Partie waren kurz vor Schluss zwei Spieler aneinander geraten, wobei der Gierather so schwer verletzt zu Boden ging, dass die Gäste sogar die Polizei riefen. Oerding hatte den Vorfall selbst nicht gesehen und wollte sich zunächst informieren, bevor er über Konsequenzen für den Uedesheimer Spieler sprechen wollte. Das hat er in den letzten Tagen getan. „Wir kümmern uns darum, weil uns das bewegt. Denn Gewalt hat in Uedesheim auf dem Platz absolut nichts zu suchen“, sagt der Sportliche Leiter, der aber bei seinen Recherchen bislang auf noch nichts Konkretes gestoßen ist. „Niemand will etwas gesehen haben, auch der Schiedsrichter hat nichts eingetragen. Deswegen gilt für uns zunächst die Unschuldsvermutung. Bis das Gegenteil bewiesen ist, werden wir den Jungen nicht fallenlassen.“