SV Uedesheim: Wichtiger Sieg trotz Unterzahl

Der SV Uedesheim hat gegen den TV Kalkum-Wittlaer einen wichtigen Sieg eingefahren. – Foto: Christian Haas

Bei seinem Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer konnte der SV Uedesheim mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg den zweiten Sieg in Serie einfahren und somit den Abstand auf die Abstiegsränge der Bezirksliga auf acht Punkte ausbauen. Da bringt den Neussern ein wenig Zeit zum Durchatmen.

Sie kamen gegen Kalkum durch einen frühen Treffer von Can Yücel (19.) gut in die Partie. Nur zehn Minuten später stand der Sommerneuzugang erneut im Fokus. Innerhalb einer Situation sah Yücel (29.) gleich zweimal die Gelbe Karte, musste vorzeitig zum Duschen und schwächte seine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel massiv. „Ich habe die Mannschaft vor dem Spiel gewarnt, dass der Schiedsrichter Meckern konsequent ahndet. Nachdem Can einen Freistoß an der Eckfahne forderte, sah er gelb, woraufhin er erneut diskutierte und dafür die zweite Karte sah. Einem erfahrenen Spieler wie ihm sollte so was eigentlich nicht mehr passieren“, meinte SVÜ-Coach Oliver Seibert zu der Entscheidung.

Führung in Unterzahl

Trotz der Unterzahl gingen die Uedesheimer mit der 1:0-Führung in die Pause. Für Oliver Seibert war zur Pause nur das Ergebnis nicht nach seinem Geschmack. „Wir haben von Beginn an die Spielkontrolle gehabt, auch nach dem Platzverweis. Ich war im ersten Durchgang sehr zufrieden, nur unsere schwache Chancenverwertung hat eine höhere Pausenführung verhindert“, so der Coach. Im zweiten Durchgang blieb der SV Uedesheim laut Seibert weiter am Drücker. Der erste Treffer der zweiten Halbzeit gehörte jedoch den Gästen aus Düsseldorf. Aber nur eine Minute nachdem Sahin Irevül (75.) den Ausgleich erzielt hatte, schoss Kevin Block (76.) den SVÜ erneut in Führung. Der TVK fand keine Antwort mehr, so dass der SV Uedesheim den überraschenden Auswärtssieg in Mettmann bestätigen konnte.

„Uns ist es gelungen, die Negativspirale hinter uns zu lassen. Es war erneut ein sehr starker Auftritt. Auch in Unterzahl haben wir die Kontrolle über das Spiel behalten. Wenn wir so weitermachen, wie in den letzten beiden Spielen, müssen wir uns um den Abstieg keine Sorgen mehr machen“, sagte Seibert. Bereits am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) bekommt der SVÜ als Tabellenzwölfter gegen Rhenania Hochdahl (15.), das auf dem Relegationsplatz steht, die Möglichkeit, den Vorsprung auf elf Zähler auszubauen. „Der Sieg gegen Kalkum nimmt uns erst mal Druck, aber wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen unsere Chance nutzen müssen, um uns weiter von unten abzusetzen“, so Seibert.

Kalkum-Wittlaers Ende der Serie

Für den TV Kalkum endete in Uedesheim eine Siegesserie. Die Düsseldorfer konnten vor der Partie in dem Neusser Stadtteil gleich drei Partien in Folge gewinnen. Und das, nachdem der TVK in der gesamten Hinrunde nur viermal hatte gewinnen können. Der SVÜ konnte dem Lauf jetzt aber ein Ende setzen. Der SV Uedesheim bleibt im Kampf um den Klassenerhalt weiter in einer aussichtsreichen Position trotzdem, ist Vorsicht geboten. Oliver Seibert: „Mit Demut sind wir gut beraten. Wir wussten von Anfang an, dass wir in Topverfassung jeden schlagen können, aber die Konstanz war häufig ein Problem. Deshalb müssen wir jetzt hart daran arbeiten, dass wir unsere gute Form behalten.“