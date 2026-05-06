SV Uedesheim trotz Klatsche gerettet Der SV Uedesheim hat die dritte Saison in Folge in der Bezirksliga in der Tasche. Doch im Sommer verlassen mehrere namhafte Spieler den Verein. Trainer Oliver Seibert bleibt dennoch optimistisch. von RP / Noah Knothe · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Uedesheim ist trotz der klaren Niederlage gegen Eller gerettet. – Foto: Christian Haas

Als vierte Mannschaft der fünf Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss hat der SV Uedesheim nun endgültig den Klassenverbleib in der Tasche. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert am Sonntag daheim gegen den Tabellendritten TSV Eller eine deftige 1:7 (0:3)-Klatsche kassierte.

Rettung trotz 1:7 Das war möglich, weil am Wochenende die Kellerkinder CfR Links und VdS Nievenheim nicht gewinnen konnten und der Abstand auf den Relegationsplatz bei vier noch ausstehenden Spielen weiter 13 Punkte beträgt. Die Nachricht vom endgültigen Klassenverbleib konnten die Uedesheimer gut gebrauchen, denn das Wochenende war schon am vergangenen Donnerstag mit einer unerwarteten 2:4-Niederlage gegen den A-Ligisten SV Rosellen im Spiel um Platz drei des Kreispokals eingeleitet worden. Somit haben sich die Rosellener den dritten Startplatz des Kreises im Niederrheinpokal gesichert. „Die Pokalniederlage war sehr ärgerlich, wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt. Jetzt ist die Freude über den Klassenerhalt aber riesig“, sagte Trainer Oliver Seibert.

Seine Mannschaft ist in der Saison bisher noch nie unter den 13. Rang abgerutscht, dennoch geriet der SVÜ durch einen schwachen Start in die Rückrunde mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen unter Zugzwang. Danach fingen sich die Uedesheimer wieder undmachten mit drei Siegen in Folge einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir vier Spieltage vor Schluss sicher sind, hätte ich sofort unterschrieben. Wir können sehr stolz sein in dieser starken Gruppe, den vorzeitigen Klassenerhalt erreicht zu haben“, betonte Seibert. Nächster "kleiner" Umbruch im Sommer Damit hat sich der SVÜ die dritte Bezirksligasaison in Folge nach dem Wiederaufstieg im Jahr 2024 gesichert. Für den Verein ein großer Erfolg, im Sommer steht jedoch erneut ein kleiner Umbruch an. „Auch nach dieser Saison werden uns altersbedingt mehrere Spieler wegbrechen. Hinzu kommen ein paar Spieler, die mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit den Verein verlassen. Wir sind daher bereits an einigen Neuzugängen dran“, so Seibert. In Gestalt von Can Yücel wird der Königstransfer des vergangenen Sommers den SV Uedesheim bereits nach einem Jahr wieder verlassen. Zudem hängen die Ex-Oberligaspieler Christos Pappas und Andre Speer die Schuhe an den Nagel. Auch Florian Hillebrand, der in dieser Saison mit elf Toren und zehn Vorlagen genauso viele Torbeteiligungen wie Einsätze hat, wird die Mannschaft im Sommer verlassen.