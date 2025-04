SV Uedesheim steht kurz vor dem Ziel

Als Aufsteiger hat sich der SV Uedesheim in der Bezirksliga den Klassenerhalt als Saisonziel gesetzt. Nach dem 27. Spieltag am Donnerstag könnte der SVÜ das Ziel bereits erreichen. Nachdem die Uedesheimer mit nur sechs Punkten aus sieben Spielen in das neue Jahr gestartet waren, ist das Team von Trainer Oliver Seibert rechtzeitig wieder in Form. Das 2:1 am Sonntag daheim gegen den TuS Wickrath war bereits der dritte Sieg in Folge.