SV Uedesheim steckt in einer Ergebniskrise

Als Aufsteiger in die Bezirksliga hat der SV Uedesheim den Klassenerhalt als wichtigstes Saisonziel und mit zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist er auch auf einem guten Weg. Doch in den jüngsten fünf Ligaspielen kamen nur zwei Punkte dazu. Beim Tabellenvierzehnten 1. FC Mönchengladbach verlor die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert nun mit 3:6, die erste Schlappe mit drei Toren Rückstand seit November.

In der ersten Hälfte hielt der SV Uedesheim noch ganz gut mit, lag nur 0:1 zurück. Doch nach der Pause brachen die Gäste ein, bis zur 60. Minute erhöhten die abstiegsgefährdeten Mönchengladbacher auf 5:0. „Wir haben vor der Pause verpasst, den wichtigen Ausgleich zu erzielen, und haben uns dann in einer vogelwilden Anfangsphase des zweiten Durchgangs überrollen lassen. Es hat uns an Bissigkeit gefehlt. Man hat den Mannschaften angemerkt, dass es für Mönchengladbach um mehr geht“, berichtet Seibert.

Immerhin: Trotz der sich deutlich abzeichnenden Niederlage bäumte sich der SV Uedesheim noch mal auf. Felix Frason, Ajdin Koco und Florian Hillebrand betrieben noch Ergebniskosmetik. Dennoch: Für den Aufsteiger ist es bereits die dritte Niederlage aus den jüngsten fünf Partien, auf einen Sieg wartet Uedesheim seit dem Rückrundenauftakt. Die Uedesheimer haben einen Durchhänger. Als Ursache dafür identifiziert Seibert den schwankenden Antrieb seiner Mannschaft. „Im bedeutungslosen Mittelfeld ist es immer schwieriger, so motiviert ins Spiel zu gehen, wie es sein sollte. Es ist besonders ärgerlich, dass wir unsere Gegentore durch Konzentrationsfehler regelmäßig selbst verschulden. Diese Fehler sind eine Einstellungssache, wir müssen wieder an Konzentration und taktischer Disziplin zulegen“, betont Seibert.

Sorgen um den Klassenerhalt macht sich der Trainer mit dem zehn Punktepolster aber noch lange nicht. In der sportlich schwierigen Phase gab es jedoch auch eine positive Nachricht. SVÜ konnte am Sonntag wieder auf Stammtorhüter Burak Gürpinar zählen. Der 23 Jahre alte Keeper fehlte seit Anfang Oktober mit einer Schambeinverletzung. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr war lange ungewiss. Eine Woche vor der Partie bein 1. FC Mönchengladbach hatte er gegen die SpVg Odenkirchen sein lang ersehntes Comeback gegeben.

Keeper wieder fit

Oliver Seibert brachte den Torhüter in der Saison 23/24 erst zum Oberligisten FC Büderich und dann nach Uedesheim mit. „Obwohl Sebastian Lopez es in seiner Abwesenheit hervorragend gemacht hat, bin ich sehr froh, dass er wieder fit ist. Ich habe ihm schon immer viel zugetraut, gegen Odenkirchen hat er mit seinen Paraden das Unentschieden festgehalten. Am Sonntag war er bei allen sechs Toren chancenlos, aber er wird noch wichtig sein“, meinte Seibert. Vielleicht schon am Freitag beim 1. FC Grevenbroich-Süd.