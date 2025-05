SV Uedesheim spielt im Niederrheinpokal

Der dritte und letzte dem Fußballkreis 5 zugebilligt Platz im Niederrheinpokal geht überraschend an den SV Uedesheim. Im Spiel um Platz drei auf Kreispokalebene gegen den Landesligisten Holzheimer SG setzte sich der von Oliver Seibert trainierte Bezirksligist in Gnadental mit 6:4 (2:2/0:0) nach Elfmeterschießen durch.

Kurz vor dem Ende der ersten und mit Beginn der zweiten Hälfte schossen Florian Hillebrand (41.) und Felix Frason (46.) den Außenseiter mit 2:0 in Führung. Auch darum kritisierte HSG-Trainer Jesco Neumann: „Über 50, 60 Minuten war das zu wenig.“ Aber seine weiterhin von argen Personalproblemen geplagte Mannschaft schlug zurück. Bei brütender Hitze auf dem Kunstrasen am Nixhütter Weg glich Maik Odenthal per Doppelpack (71./72.) aus.

Nach 90 Minuten ging es direkt ins Elfmeterschießen: In dem trafen zunächst Kevin Zorn, der Ex-Holzheimer Christos Pappas und André Speer für Uedesheim, Abdelkarim Afkir und Maurice Pluntke netzten für die HSG ein. Lukasz Koziatek macht mit seinem verwandelten Versuch zum 6:4 dann alles klar.