SV Uedesheim setzt Zeichen im Abstiegskampf

Ein wichtiger Baustein für den Überraschungserfolg war das Startelf Comeback von Daniel Ferber. Der Kapitän kam nach seiner Verletzung gegen Weissenberg und Bilk zu seinen ersten Kurzeinsätzen seit dem 30. November. „Sobald er auf dem Platz steht, ist sofort ein Unterschied zu spüren. Daniel ist für den gesamten Verein unfassbar wertvoll. Es spricht für ihn, dass wir bei seinem Startelfdebüt gewonnen haben“, betonte Seibert.

Winterzugang überzeugt

Daniel ist jedoch nicht der einzige Ferber, der in Uedesheim vollends überzeugt. Winterneuzugang Maik Ferber, der vom SC Kapellen aus der Landesliga nach Uedesheim wechselte, hat sich schnell zum Führungsspieler entwickelt. Nach fünf Einsätzen steht er bereits bei vier Torbeteiligungen. „Maik ist ein Glücksgriff. Er hat sich von Anfang reingehängt und alles dafür getan sich in der Mannschaft einzuspielen und konnte uns daher direkt helfen“, adelte sein Coach.

Auf die Führungsspieler wird es auch in den kommenden Wochen ankommen. Die nächsten Partien bestimmen die Ausgangslage für den Abstiegskampf im Saisonendspurt. Durch das aktuell sechs Punkte dicke Polster kann sich der SV Uedesheim in den direkten Duellen von Konkurrenz absetzen. „Die Konstanz ist in dieser Spielzeit unser großes Problem. Wir haben schon gezeigt, dass wir an unseren besten Tagen jeden in der Liga schlagen können, aber an diese Leistungen kommen wir zu selten ran. Daher kommt der Sieg zum richtigen Zeitpunkt“, so Seibert.