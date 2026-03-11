SV Uedesheim setzt Zeichen im Abstiegskampf

Das Jahr 2026 ging für den Bezirksligisten SV Uedesheim mit vier Pflichtspielniederlagen und einem Unentschieden denkbar schlecht los, weshalb die Neusser im Abstiegskampf gelandet sind. Beim Tabellenfünften ASV Mettmann gelang den Uedesheimern aber am Sonntag, mit einem 3:1 (1:0)-Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte auszubauen.
„Wenn wir jede Woche so auftreten, können wir jeden schlagen. Unser Anspruch muss es sein, solche Leistungen konstant zu bringen“, betonte Teammanager Timm Oppermann. Das überraschende Ergebnis nach der langen Durststrecke war laut Trainer Oliver Seibert der Verdienst einer herausragenden Leistung. „Die letzten Wochen waren aus sportlicher Sicht nicht gut. Es hat oft die letzte Entschlossenheit gefehlt. Das war in Mettmann ganz anders. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner kaum etwas zugelassen und jeden Zweikampf mit voller Überzeugung geführt. Genau das hat in dieser Saison zu häufig gefehlt“, berichtete Seibert.
Ein wichtiger Baustein für den Überraschungserfolg war das Startelf Comeback von Daniel Ferber. Der Kapitän kam nach seiner Verletzung gegen Weissenberg und Bilk zu seinen ersten Kurzeinsätzen seit dem 30. November. „Sobald er auf dem Platz steht, ist sofort ein Unterschied zu spüren. Daniel ist für den gesamten Verein unfassbar wertvoll. Es spricht für ihn, dass wir bei seinem Startelfdebüt gewonnen haben“, betonte Seibert.
Daniel ist jedoch nicht der einzige Ferber, der in Uedesheim vollends überzeugt. Winterneuzugang Maik Ferber, der vom SC Kapellen aus der Landesliga nach Uedesheim wechselte, hat sich schnell zum Führungsspieler entwickelt. Nach fünf Einsätzen steht er bereits bei vier Torbeteiligungen. „Maik ist ein Glücksgriff. Er hat sich von Anfang reingehängt und alles dafür getan sich in der Mannschaft einzuspielen und konnte uns daher direkt helfen“, adelte sein Coach.
Auf die Führungsspieler wird es auch in den kommenden Wochen ankommen. Die nächsten Partien bestimmen die Ausgangslage für den Abstiegskampf im Saisonendspurt. Durch das aktuell sechs Punkte dicke Polster kann sich der SV Uedesheim in den direkten Duellen von Konkurrenz absetzen. „Die Konstanz ist in dieser Spielzeit unser großes Problem. Wir haben schon gezeigt, dass wir an unseren besten Tagen jeden in der Liga schlagen können, aber an diese Leistungen kommen wir zu selten ran. Daher kommt der Sieg zum richtigen Zeitpunkt“, so Seibert.