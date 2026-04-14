SV Uedesheim setzt Zeichen für Kinderschutz

Auf den ersten Blick fiel die Neuerung beim SV Uedesheim (SVU) am Freitagnachmittag gar nicht auf. Kinder und Jugendliche hatten sichtlich Spaß beim Kicken, Eltern und Gäste standen am Rand, schauten zu und unterhielten sich angeregt. Erst als der Nachwuchs nach und nach zu den Kabinen hastete, der Geruch gegrillten Fleisches in die Nase wehte und Herbert Grönemeyers WM-Hymne „Zeit, dass sich was dreht“ erklang, wurde klar, dass es beim Neusser Sportverein etwas zu feiern gab: Der SVU präsentierte offiziell sein neues Trikot, das anders ist als üblich. Auf Brusthöhe ist es nicht mit Werbung von Sponsoren bedeckt, sondern mit einem Logo von „Kids Care“.
Damit möchte der Verein den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport in den Mittelpunkt stellen, erklärte Conrad Mummert, Jugendleiter Fußball und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des SVU. „Ab heute zeigen wir diese fest verankerte Haltung als Verein auch auf der Brust“, betonte er am Freitag.
Seit Oktober 2025 ist der SVU Teil des „Kids Care “-Programms. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Stadt Düsseldorf, des Düsseldorfer Stadtsportbundes, des Kinderschutzbundes Düsseldorf sowie von Fortuna Düsseldorf. Unter dem Motto „Sport treiben – Kinder schützen“ will das „Kids Care“-Projekt Kinder und Jugendliche im Sport besser schützen, zum Beispiel vor sexualisierter Gewalt. Dass es dabei nicht nur darum gehe, Kindern beizubringen, sich im Fall der Fälle selbst zu äußern, erklärte Stephanie Tedjasukmana, die das „Kids Care“-Projekt vonseiten des Düsseldorfer Kinderschutzbundes betreut: „Vor allem liegt die Verantwortung bei uns Erwachsenen, den Kindern einen gewaltfreien Schutzraum zu schaffen.“
Initiiert wurde das Projekt 2021 von Fortuna Düsseldorf. Inzwischen bestehen Kooperationen mit über 70 Sportvereinen in Düsseldorf und Umgebung – und mit dem SVU erstmals auch in Neuss. Der SVU arbeitet nun gemeinsam mit „Kids Care“ daran, Kinder- und Jugendschutz stärker im Vereinsalltag zu verankern, wie Mummert und Tedjasukmana erklärten. Wichtig dabei seien etwa klare Regeln, geschulte Coaches, feste Ansprechpartner sowie die Anpassung der Satzung.
Mummert war es jedoch auch wichtig, das Thema emotional und für alle sichtbar herüberzubringen. So entstand die Idee, die Trikots anzupassen. Vorbild war der FC Barcelona, der 2006 eine ähnliche Aktion mit UNICEF ins Leben rief, dem Kinderhilfswerk Spenden zukommen ließ und auf Geld für einen Trikotsponsor verzichtete.
Finanzielle Unterstützung gebe es beim SVU aber weiterhin, betonte Mummert. Möglich mache dies das sogenannte „Starkmacher-Modell“. Dahinter stehen lokale Partner und Sponsoren, die dem Sportverein unter die Arme greifen und spenden. Ein Risiko sei die Entscheidung gegen Sponsorwerbung auf der Trikotbrust dennoch, weiß Mummert. Aber die Haltung zum Kinderschutz sei wichtiger. Das teilten auch viele Eltern, die am Freitag dabei waren.
Auch Oliver Fink, Schirmherr von Kids Care und ehemaliger Fortuna-Kapitän, äußerte sich vorab in einer Pressemitteilung erfreut über das neue SVU-Trikot: „Mit der Präsenz von Kids Care auf den Trikots setzt der Verein ein tolles Zeichen und zeigt, wie man Verantwortung sichtbar macht.“
Ebenso sieht es Leon Michalsky vom Fußballverband Niederrhein. Er würdigte zudem, wie offen und groß der SVU den Kinder- und Jugendschutz und auch das Thema Nachhaltigkeit nach vorne trägt. Er sieht darin eine Signalwirkung für den Verein, den Ort und die Stadt Neuss – und hofft, dass in Neuss weitere Clubs mitmachen.
Die Kinder wiederum erfreuten sich am Freitagnachmittag primär an den neuen Trikots. Ob sie alle genau wissen, was für ein Logo sie auf der Brust tragen, ist fraglich. Aber, betont auch Mummert, „das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß am Spielen haben.“