SV Uedesheim setzt Zeichen für Kinderschutz Wo auf dem Trikot üblicherweise der Hauptsponsor steht, setzt der SV Uedesheim nun ein Zeichen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dafür kooperiert der Neusser Verein mit einem Projekt aus Düsseldorf – und baut auf Spenden. von RP / Oliver Nowack · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Uedesheim schließt sich Fortuna-Projekt an – Foto: Marcel Eichholz

Auf den ersten Blick fiel die Neuerung beim SV Uedesheim (SVU) am Freitagnachmittag gar nicht auf. Kinder und Jugendliche hatten sichtlich Spaß beim Kicken, Eltern und Gäste standen am Rand, schauten zu und unterhielten sich angeregt. Erst als der Nachwuchs nach und nach zu den Kabinen hastete, der Geruch gegrillten Fleisches in die Nase wehte und Herbert Grönemeyers WM-Hymne „Zeit, dass sich was dreht“ erklang, wurde klar, dass es beim Neusser Sportverein etwas zu feiern gab: Der SVU präsentierte offiziell sein neues Trikot, das anders ist als üblich. Auf Brusthöhe ist es nicht mit Werbung von Sponsoren bedeckt, sondern mit einem Logo von „Kids Care“.

Damit möchte der Verein den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport in den Mittelpunkt stellen, erklärte Conrad Mummert, Jugendleiter Fußball und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des SVU. „Ab heute zeigen wir diese fest verankerte Haltung als Verein auch auf der Brust“, betonte er am Freitag. Kinderschutz-Projekt aus Düsseldorf Seit Oktober 2025 ist der SVU Teil des „Kids Care “-Programms. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Stadt Düsseldorf, des Düsseldorfer Stadtsportbundes, des Kinderschutzbundes Düsseldorf sowie von Fortuna Düsseldorf. Unter dem Motto „Sport treiben – Kinder schützen“ will das „Kids Care“-Projekt Kinder und Jugendliche im Sport besser schützen, zum Beispiel vor sexualisierter Gewalt. Dass es dabei nicht nur darum gehe, Kindern beizubringen, sich im Fall der Fälle selbst zu äußern, erklärte Stephanie Tedjasukmana, die das „Kids Care“-Projekt vonseiten des Düsseldorfer Kinderschutzbundes betreut: „Vor allem liegt die Verantwortung bei uns Erwachsenen, den Kindern einen gewaltfreien Schutzraum zu schaffen.“

Initiiert wurde das Projekt 2021 von Fortuna Düsseldorf. Inzwischen bestehen Kooperationen mit über 70 Sportvereinen in Düsseldorf und Umgebung – und mit dem SVU erstmals auch in Neuss. Der SVU arbeitet nun gemeinsam mit „Kids Care“ daran, Kinder- und Jugendschutz stärker im Vereinsalltag zu verankern, wie Mummert und Tedjasukmana erklärten. Wichtig dabei seien etwa klare Regeln, geschulte Coaches, feste Ansprechpartner sowie die Anpassung der Satzung. Großes Vorbild aus dem Profifußball Mummert war es jedoch auch wichtig, das Thema emotional und für alle sichtbar herüberzubringen. So entstand die Idee, die Trikots anzupassen. Vorbild war der FC Barcelona, der 2006 eine ähnliche Aktion mit UNICEF ins Leben rief, dem Kinderhilfswerk Spenden zukommen ließ und auf Geld für einen Trikotsponsor verzichtete.