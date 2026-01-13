SV Uedesheim schießt sich mit viel Spaß ins Finale am Sonntag

Oliver Seibert ist ein bekennender Fan des Lokalsports im Allgemeinen und des Fußballs im Speziellen. Und darum ist der Trainer des Bezirksligisten SV Uedesheim auch im Skiurlaub im österreichischen Kleinwalsertal ganz eng dran an seiner Mannschaft. Am Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein verfolgte er gebannt, wie seine von Routinier Christos Pappas gecoachten Schützlinge in der Vorrunden-Staffel 1 das erste Ticket für die Endrunde der Kreishallenmeisterschaft am Sonntag in Gustorf lösten.

Dass die Neusser im entscheidenden Spiel auf den mit drei Siegen durch die Gruppenphase marschierten A-Ligisten BV Wevelinghoven um den drittligaerprobten Maik Odenthal trafen, überraschte ihn dabei nicht. „Das war zu erwarten gewesen.“ Seine Jungs hatten sich im Auftaktmatch mit einem torlosen Unentschieden gegen den VfR Büttgen aus der Kreisliga zufrieden geben müssen. Für ihn auch eine Folge des vorangegangenen CrossFit-Workouts, einer Kombination aus Gewichtheben, Gymnastikübungen und hochintensivem Intervalltraining. „Damit haben wir sie komplett fertiggemacht“, verriet Seibert. „Wir waren ja fast gar nicht am Ball.“

Im Duell mit dem A-Ligisten FC Straberg geriet der SVÜ durch einen Treffer von Constantin Kollenbroich sogar mit 0:1 ins Hintertreffen, ehe Felix Frason, Zerkoja Cerkini und Maik Ferber mir ihren Toren noch für einen 3:1-Erfolg und damit den Gruppensieg sorgten. Der in der Winterpause vom Landsligisten SC Kapellen gekommene Ferber war auch im Halbfinale gegen Reuschenberg mit zwei Toren ganz maßgeblich daran beteiligt, dass seine Truppe nach abermaligem Rückstand noch mit 3:1 triumphierte. Derweil fertigte Wevelinghoven im zweiten Halbfinale Straberg durch Treffer von Manuel Sousa (3), Nick Eißenberg und Santiago Rojas Hawlitschek mit 5:0 ab. Vorfreude auf die Endrunde

Doch jetzt war der SV Uedesheim nicht mehr aufzuhalten. Wie viel Lust der Bezirksligist auf den Budenzauber hat, zeigte auch der Blick auf den in Gustorf zur Verfügung stehenden Kader: Bis auf Kapitän Daniel Ferber (39), dessen Knochen den Kick unterm Hallendach ebenso nicht mehr mitmachen wie die von André Speer (34), und Can Yücel, der nach einer schmerzhaften Schambeinentzündung dem Budenzauber entsagt hat, hatten alle Kicker Bock, so dass Pappas, der zur Endrunde von der Bande aufs Feld zurückkehren könnte, zwei Blöcke einzusetzen vermochte.