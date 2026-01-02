SV Uedesheim: Mit Verstärkung in die Rückrunde

Das lief gut Obwohl der Abstand auf die Abstiegszone von sechs Punkten schnell aufgebraucht sein könnte, geriet der SVÜ in dieser Saison noch nicht in Gefahr auf einen Abstiegsrang zu rutschen, weshalb sich auch Seibert noch keine Sorgen macht: „Für uns ist die Düsseldorfer Gruppe noch neu, dafür konnten wir uns schnell akklimatisieren und zeigen, dass wir mithalten können. Die Liga ist eng zusammen, daher können wir insgesamt mit der Hinrunde zufrieden sein.“