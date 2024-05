Trotz Niederlage ist der SV Uedesheim weiter auf Kurs. – Foto: Christian Haas

SV Uedesheim leistet sich Patzer Der 1. FC Grevenbroich-Süd gewinnt zwar gegen Delhoven, muss seine Aufstiegsfeier aber noch einmal verschieben. SV Rosellen ist der große Gewinner des Spieltages am 1. Mai in der Liga A. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE Wevelinghov. Uedesheim DJK Novesia TuS Grevenb. + 12 weitere

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss ist das Aufstiegsrennen nach dem 26. Spieltag noch enger geworden. Dafür sorgte TuS Grevenbroich mit seinem überraschenden Sieg gegen den SV Uedesheim.

1. FC Grevenbroich-Süd – FC Delhoven 3:2 (1:1). Süd fehlt noch ein Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen. Nach dem Sieg gegen Delhoven beträgt der Vorsprung auf Platz drei zwölf Punkte bei noch vier ausstehenden Spielen. Ermal Makqaj (12.) traf zur frühen Führung für Süd, Marcel Klein (41.) glich vor der Pause aus. Nach der Pause brachte Michael Busch (52./FE) die Gäste sogar in Führung. Der eingewechselte Patrick Drack (76./80.) schoss den Tabellenführer dann aber doch noch zum Sieg. „Das war ein sehr emotionales Spiel mit vielen Aufs und Abs. Die Jungs haben alles reingehauen, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen“, sagte Delhovens Trainer Carsten Müller. Gegenüber Cengiz Yavuz hat den Aufstieg fest im Blick: „Gegen Rosellen wollen wir jetzt alles klarmachen.“

SSV Delrath – SV Rosellen 1:4 (1:2). Der SV Rosellen ist dank des Sieges in Delrath wieder voll drin im Aufstiegsrennen. Der Abstand auf Platz zwei ist auf zwei Zähler geschrumpft. Gegen Delrath begann Rosellen stark, ging durch Treffer von David Zirwes (2.) und Simon Feldmann (14./Eigentor) in Führung. Lukas Dressler (34.) brachte Delrath vor der Pause zurück ins Spiel. „Das war wieder ein harter Fight. Nach dem Anschlusstreffer sind wir ziemlich ins Wanken geraten“, berichtete Rosellens Trainer Hermann-Josef „Dicky“ Otten. Gabriel August (64.) und Pascal Wego (71.) konnten dann aber wieder für klare Verhältnisse sorgen. „Die Jungs haben sich riesig gefreut. Was sie aktuell machen, ist das, was sie sich verdient haben“, sagte Otten. Rosellen mischt bis zum Schluss oben mit, Ottens Zeit in Rosellen könnte tatsächlich mit dem Aufstieg in die Bezirksliga enden.

SV Uedesheim – TuS Grevenbroich 0:2 (0:1). Uedesheim erlaubt sich einen Ausrutscher im Aufstiegskampf. Gegen den TuS Grevenbroich geriet der Zweitplatzierte durch den Treffer von Ajdin Koco (39.) in Rückstand. Koco war es dann auch, der in der 69. Minute den Deckel drauf machte. „Das war ein engagierter Auftritt vom TuS und zu wenig von uns. Der Sieg ist verdient“, gab Uedesheims Trainer Oliver Seibert zu. Der Vorsprung auf Rosellen beträgt nun nur noch zwei Punkte. „Wir müssen uns schütteln und weitermachen. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen“, so Seibert.

SC Grimlinghausen – SV Glehn 4:4 (2:3). Ein wildes Spiel findet keinen Sieger. Timo Arvanitidis (6.) und Yurii Komiahin (13.) eröffneten den Torreigen für Glehn. Merlin Kleinert (16.) erzielte den Anschlusstreffer für Grimlinghausen, doch Marius Meffert (33.) stellte den alten Abstand wieder her. Dann schlug Grimlinghausen aber richtig zurück: Marvin Demasi (40./Eigentor), Tim Oebel (67.) und Milad Bastanipour (69.) drehten die Partie. Das letzte Wort hatten dann aber wieder Gäste: Mirco Tenten (73.) traf zum 4:4.