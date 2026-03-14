SV Uedesheim kämpft gegen Leistungsschwankungen

Nach dem Duell gegen den TV Kalkum trifft die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert auf die Rhenania Hochdahl (15.), den Lohausener SV (12.) und den SV Hösel (11.). Daher kann es für den SV Uedesheim in den nächsten Wochen in alle Richtungen gehen. „Das Spiel gegen Kalkum ist richtungweisend und wird auch bestimmen, wie viel Druck auf den nächsten Partien liegt“, erklärt Seibert. Seine Mannschaft holte vorigen Sonntag beim Tabellenfünften ASV Mettmann den ersten Dreier der Rückrunde. Der überraschende 3:1-Sieg kam genau zum richtigen Zeitpunkt, trotzdem darf sich der SVÜ auf dieser Leistung nicht ausruhen. „Es wird ein ganz anderes Spiel. Duelle im Abstiegskampf haben immer ihre eigene Intensität. Kalkum konnte die letzten drei Partien gewinnen, deswegen sind wir vorgewarnt“, so Seibert.

Domagla wieder einsatzbereit

Die Konstanz, die der TV Kalkum aktuell auf den Rasen bringt, fehlte dem SV Uedesheim häufig. In der Hinrunde konnte der SVÜ die Partie gegen den TVK noch deutlich mit 5:1 gewinnen. „Wir haben in der Hinrunde unsere Spielidee gut auf den Rasen bekommen und verdient gewonnen. Das ist uns in dieser Saison aber zu selten gelungen“, meint Seibert. Der Coach kann am Wochenende wieder auf Torwart Kai Domagala zurückgreifen. Kurz bevor sich Stammtorhüter Burak Gürpinar das Kreuzband riss, verletzte sich auch Ersatzkeeper Domagala, weshalb SVÜ-Urgestein Dustin Gottlebe mit 41 Jahren wieder reaktiviert werden musste. „Dustin hat seine Aufgabe hervorragend gemacht und gezeigt, dass er immer noch ein starker Torhüter ist. Wir sind sehr dankbar, dass er uns in der Rückrunde aushilft“, meint Seibert.

Der 24-jährige Domagala steht vor seinem Ligadebüt für die erste Mannschaft des SV Uedesheim. Aufgrund von Verletzungen und den starken Leistungen von Burak Gürpinar kam er bisher nur beim 10:0-Pokalerfolg gegen den VdS Nievenheim zum Einsatz. „Ich bin sehr froh, dass er wieder fit ist. Kai hat wieder gut trainiert und hat mein volles Vertrauen“, so Seibert.