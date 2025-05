SV Uedesheim bedient sich bei SC Kapellen

Can Yücel wechselt zum SV Uedesheim. – Foto: Hubert Wilschrey

Der SV Uedesheim hat das Saisonziel Klassenerhalt in der Bezirksliga souverän erfüllt. Der Liganeunte will im Saisonendspurt, am Sonntag geht’s daheim gegen den Tabellenzweiten OSV Meerbusch, den einstelligen Tabellenplatz absichern. Nun geht es aber auch darum, die Weichen für die Zukunft stellen. Vier Spieltage vor dem Saisonende stellt der SV Uedesheim seinen ersten Sommertransfer vor. Can Yücel wechselt aus der Landesliga vom SC Kapellen zum SVÜ.

Yücel kommt mit Oberliga-Erfahrung Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler bringt neben seinen sportlichen Qualitäten auch reichlich Oberliga-Erfahrung mit. „Mit Can haben wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichtet. Ein Spieler von seinem Kaliber ist für jede Bezirksligamannschaft ein Segen“, verkündet SVÜ-Coach Oliver Seibert. Für Can Yücel endet damit eine Ära beim SC Kapellen. Nach neun Jahren im Verein entschied sich der 30-Jährige noch einmal für eine neue Herausforderung. Yücel spielte mit dem SC Kapellen noch in der Oberliga. Auch Oliver Seibert kennt den Neuzugang bestens. „In Kapellen haben wir noch zusammengespielt und nach meiner aktiven Zeit habe ich ihn auch trainiert. Für uns ist es ein riesiger Erfolg, einen Spieler, der eine Identifikationsfigur seiner Mannschaft ist, von unserem Konzept überzeugen zu können“, betont Seibert.

Auch abseits des Platzes stellt sich der SV Uedesheim ab der kommenden Saison breiter auf. Der sportliche Leiter Willi Oerding und Teammanager Timm Oppermann werden zukünftig von Daniel Schuch unterstützt. Nach 17 Jahren beim SV Rosellen legt er dort sein Amt als Abteilungsleiter nieder und wechselt zum SV Uedesheim. „Wir wollen in diesem Sommer die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Nach den zwei Oberligajahren sind wir bis in die Kreisliga A abgerutscht. Mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga müssen wir uns jetzt entscheiden, welchen Weg wir gehen. Es ist unser Anspruch, uns zu einem leistungsorientierten Breitensportverein zu entwickeln“, erklärt Seibert. SV Uedesheim ist ehrgeizig