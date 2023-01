SV Uckersdorf: Trainer bleibt, fünf Neue kommen Teaser KLC DILLENBURG: +++ Fußball-C-Ligist SV Uckersdorf stellt im Winter die sportlichen Weichen. Peter Stroh verlängert und bekommt für die Restrunde vor allem für die Offensive Verstärkungen +++

Herborn. Fußball-C-Ligist SV Uckersdorf hat den Vertrag mit Trainer Peter Stroh über die Saison hinaus verlängert und für die Restrunde in Gruppe 2, in der die Eintracht derzeit auf Rang vier steht, gleich fünf Winter-Neuzugänge an Land gezogen.