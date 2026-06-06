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Relegation
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SV Uckersdorf hat alles getan und muss nun warten
Teaer RELEGATION KLB DILLENBURG: +++ In der Relegationsrunde um einen Platz in der B-Liga hat der SV Uckersdorf seine Torchancen gegen den SSV Wissenbach genutzt. Nun heißt es warten: Abgerechnet wird am Dienstag +++
Herborn. In der Relegationsrunde um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SV Uckersdorf am Freitagabend alles getan, was er tun konnte, um die Hoffnung auf den Aufstieg am Leben zu halten. Doch wird der 2:0 (1:0)-Heimsieg des C-Ligisten über den SV Wissenbach reichen?