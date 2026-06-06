SV Uckersdorf hat alles getan und muss nun warten

Die Relegationsrunde um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg ist mit der Partie SV Uckersdorf - SSV Wissenbach fortgesetzt worden. (Archivbild) © Katharina Weber

Herborn. In der Relegationsrunde um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SV Uckersdorf am Freitagabend alles getan, was er tun konnte, um die Hoffnung auf den Aufstieg am Leben zu halten. Doch wird der 2:0 (1:0)-Heimsieg des C-Ligisten über den SV Wissenbach reichen?