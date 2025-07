SV Ubbedissen 09 stellt Weichen für die neue Saison

Beim SV Ubbedissen 09 stehen zur neuen Spielzeit in der Kreisliga A Bielefeld zahlreiche Veränderungen an. Neben einem neuen Trainerteam vermeldet der Verein auch mehrere Neuzugänge sowie einige Abgänge.

Zur kommenden Saison übernimmt Emanuel Thomas die Verantwortung an der Seitenlinie. Der 39-Jährige B-Lizenzinhaber war zuletzt in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit beim SCW Liemke (Kreisliga A Gütersloh) tätig. Ihm zur Seite steht Thomas Zimmermeister, der vom TuS Jöllenbeck als Co-Trainer zum SV Ubbedissen 09 wechselt und im Besitz der Torwarttrainerlizenz ist. Komplettiert wird das neue Staffteam durch Nico Paetzel, der als Teammanager fungiert. Paetzel betreute in der Saison 23/24 die U19 der JSG Lechtingen/Wallenhorst in der A-Junioren-Landesliga Weser-Ems.

Zugänge für den Kader