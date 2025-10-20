SV Ubbedissen 09 behält im Spitzenspiel die Oberhand

Bielefeld. Der SV Ubbedissen 09 bleibt in der Frauen-Kreisliga weiter das Maß aller Dinge. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten TuS Eintracht Bielefeld setzte sich die Mannschaft von Trainerteam Liv Grete Kaminski mit 4:3 (3:0) durch und verteidigte damit souverän die Tabellenführung.

Bereits in der Anfangsphase zeigten die Gastgeberinnen, warum sie an der Spitze stehen. Denise Glunz brachte den SVU nach nur sieben Minuten in Führung, ehe Sophie Hoppmann kurz darauf auf 2:0 erhöhte (10.). Nach einer halben Stunde traf Hafsa El Amraoui zum 3:0-Pausenstand – eine komfortable Führung, die den Gästen zunächst den Wind aus den Segeln nahm.

Nach dem Seitenwechsel kam Eintracht Bielefeld jedoch deutlich besser ins Spiel. Janice Theresia Schütterow verkürzte in der 71. Minute auf 3:1, bevor Almut Buchholz mit dem 4:1 (88.) scheinbar alles klar machte. Doch in einer turbulenten Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Ein unglückliches Eigentor von Liv Grete Kaminski (90.) sowie der Treffer von Alina Weber (90.+) brachten die Gäste bis auf ein Tor heran. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr – Ubbedissen rettete den Sieg über die Zeit.