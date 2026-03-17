SV Tunsel verpflichtet Angelo Minardi als neuen Spielertrainer

Der SV Tunsel hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Mit Angelo Minardi konnte der Verein seinen Wunschkandidaten als neuen Spielertrainer verpflichten.
Nach drei erfolgreichen und prägenden Jahren folgt Angelo Minardi beim SV Tunsel auf Christoph Schmidthäusler und übernimmt zur kommenden Saison.
Nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen waren sich alle Verantwortlichen schnell einig, dass Angelo Minardi perfekt zur ambitionierten Ausrichtung des SV Tunsel passt. Der Kontakt besteht bereits seit längerer Zeit und Angelo war immer wieder Thema in Tunsel. Umso größer ist nun die Freude, dass es endlich gelungen ist, ihn für den Verein zu gewinnen.
„Angelo war schon lange auf unserem Zettel. In den Gesprächen hat sich schnell gezeigt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt“, erklären die sportlich Verantwortlichen Robin Seifert und Simon Klein. „Er bringt genau die Mischung aus Qualität, Spielintelligenz und Führungsstärke mit, die unsere Mannschaft auf ein neues Level heben kann.“
Der Name Minardi ist in Tunsel dabei kein unbekannter: Sein Onkel Pino Minardi war bereits vor einigen Jahren als Spielertrainer im Verein tätig – eine schöne Randnotiz, die die Verbindung zusätzlich unterstreicht.
Angelo Minardi wechselt von der Reservemannschaft des FC Auggen, wo er zuletzt als Spielertrainer aktiv war, zum SV Tunsel. Zuvor sammelte er Trainererfahrung beim SV Achkarren. Auch als Spieler bringt er reichlich Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit: Unter anderem war er für den SV Ballrechten-Dottingen in der Landesliga sowie für den VFR Hausen in der Verbandsliga aktiv.
Seine Qualitäten konnten die Tunsler bereits mehrfach aus nächster Nähe erleben – nicht selten hat er dem SV Tunsel mit seiner Cleverness und Torgefahr selbst große Probleme bereitet. Angelo ist ein extrem intelligenter Spieler mit ausgeprägtem Spielverständnis, großer Torgefahr und hoher Qualität bei Standardsituationen – Fähigkeiten, die unserer Mannschaft enorm weiterhelfen werden.
Mit seiner Präsenz auf und neben dem Platz, seiner klaren Spielidee und seiner Persönlichkeit passt Angelo ideal in das Team des SV Tunsel. Er wird die Mannschaft nicht nur als Trainer weiterentwickeln, sondern auch als Spieler eine tragende Rolle einnehmen.
Der SV Tunsel ist überzeugt, mit Angelo Minardi die optimale Besetzung für die Zukunft gefunden zu haben und blickt voller Vorfreude auf die gemeinsame Zusammenarbeit.