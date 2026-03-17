SV Tunsel verpflichtet Angelo Minardi als neuen Spielertrainer von Jens Klein · Heute, 17:57 Uhr · 0 Leser

Der SV Tunsel hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Mit Angelo Minardi konnte der Verein seinen Wunschkandidaten als neuen Spielertrainer verpflichten. Nach drei erfolgreichen und prägenden Jahren folgt Angelo Minardi beim SV Tunsel auf Christoph Schmidthäusler und übernimmt zur kommenden Saison.

Nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen waren sich alle Verantwortlichen schnell einig, dass Angelo Minardi perfekt zur ambitionierten Ausrichtung des SV Tunsel passt. Der Kontakt besteht bereits seit längerer Zeit und Angelo war immer wieder Thema in Tunsel. Umso größer ist nun die Freude, dass es endlich gelungen ist, ihn für den Verein zu gewinnen. „Angelo war schon lange auf unserem Zettel. In den Gesprächen hat sich schnell gezeigt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt“, erklären die sportlich Verantwortlichen Robin Seifert und Simon Klein. „Er bringt genau die Mischung aus Qualität, Spielintelligenz und Führungsstärke mit, die unsere Mannschaft auf ein neues Level heben kann.“