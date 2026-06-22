SV Tunsel vermeldet fünf externe Neuzugänge Aus der eigenen Jugend in die Aktiven des SV Tunsel von PM SV Tunsel · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

Mit Tim Verbarg vom SV Au-Wittnau verstärkt ein äußerst erfahrener und hervorragend ausgebildeter Torhüter den SV Tunsel zur Saison 2026/2027.

Tim durchlief eine hochwertige fußballerische Ausbildung und sammelte bereits in seiner Jugendlaufbahn früh Erfahrungen auf hohem Niveau. Stationen beim DFB-Stützpunkt Böblingen, Einsätze in der Oberliga beim SSV Reutlingen sowie Spielpraxis in der Verbandsliga sprechen für seine fußballerische Qualität. Nach seinem Umzug in die Region schloss er sich dem SV Au-Wittnau an und stand dort regelmäßig in der Bezirksliga zwischen den Pfosten. In der letzten Saison konnte er sich als zuverlässiger Rückhalt seiner Mannschaften beweisen und bringt neben seiner Qualität auf dem Platz auch wichtige Erfahrung für unser Team mit.

Nachdem unser bisheriger Torhüter Patric Lüdtke den Verein aufgrund eines beruflich bedingten Umzugs nicht mehr regelmäßig anwesend sein kann, waren wir auf der Suche nach einer starken Lösung für diese wichtige Position. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Tim einen Torhüter gewinnen konnten, der sportlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. Mit ihm sehen wir die Schlüsselposition im Tor für die kommende Saison hervorragend besetzt und gewinnen einen Spieler, der unserer Mannschaft zusätzliche Sicherheit und Stabilität geben wird. Vier weitere Zugänge beim SV Tunsel

Mit Cagatay Yilmaz und Ali Azevedo Maatouk von der SpVgg Bollschweil-Sölden sowie Daniel Giller und Kenan Uzar vom FC Auggen darf der SV Tunsel vier Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen. In den vergangenen Jahren sind uns alle vier Spieler in zahlreichen Duellen immer wieder positiv aufgefallen. Nicht selten haben sie dabei ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und unseren Mannschaften das Leben schwer gemacht. Umso mehr freut es uns, dass sie sich nun für den SV Tunsel entschieden haben und künftig das rot-weiße Trikot tragen werden.

Mit Cagatay gewinnen wir einen robusten und zweikampfstarken Defensivspieler, der unserer Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen wird. Ali bringt als Stürmer viel Offensivqualität, Dynamik und Torgefahr mit und soll unsere Angriffsreihe verstärken.

Auch mit Daniel erhält unsere Defensive weitere Qualität und Erfahrung, während Kenan mit seinen Fähigkeiten im Mittelfeld neue Akzente setzen und für Kreativität sowie Stabilität im Zentrum sorgen kann. Wir sind überzeugt, dass alle vier Spieler sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Verein passen und unsere Mannschaft verstärken werden. Wir freuen uns darauf, sie künftig nicht mehr als Gegner, sondern als Teil des SV Tunsel auf dem Platz zu sehen. Die Zukunft des SV Tunsel ist rot-weiß