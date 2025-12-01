SV Türkspor Bad Oldesloe verliert klar in Bargteheide

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat am 19. Spieltag eine deutliche 1:4-Auswärtsniederlage beim TSV Bargteheide hinnehmen müssen. Bereits in der ersten Hälfte entschieden die Gastgeber die Partie mit drei Treffern innerhalb von vierzehn Minuten – begünstigt von Unsicherheiten und individuellen Fehlern auf Türkspor-Seite.
Der TSV Bargteheide erwischte einen optimalen Start: Schon in der vierten Minute traf Luca Maximilian Schulz zum 1:0, doch nur eine Minute später glich Kubilay Büyükdemir nach einem schnellen Angriff zum 1:1 aus. Bargteheide zeigte sich anschließend entschlossener, präsenter und vor allem effektiver. Miles Kinnigkeit (26.), Florian Philipp Laue (30.) und Louis Hinze (40.) sorgten noch vor der Pause für eine klare Führung des Aufsteigers.
Trainer Patrick Matysik zeigte sich nach dem Spiel offen und kritisch: „Wir verlieren völlig verdient gegen eine Mannschaft, die es einfach mehr wollte als wir.“ Besonders die Phase vor der Halbzeit wog schwer: „Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass drei der vier Gegentore in der ersten Halbzeit durch eine Mischung aus Pech und wirklich maximal dummen Fehlern entstanden sind – das hat uns früh die Moral und auch die realistische Aussicht auf Punkte genommen.“
Auch offensiv kam sein Team kaum zur Entfaltung. „Trotzdem haben wir insgesamt zu wenig Gefahr ausgestrahlt und konnten offensiv kaum Akzente setzen. Daher gehen wir am Ende auch verdient als Verlierer vom Platz.“
Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah den Schlüssel im temporeichen Auftakt und der körperlichen Präsenz seiner Mannschaft: „Das Spiel startet wild und Türkspor hat immer wieder spielerisch gute Situationen. Wir waren aber im ersten Durchgang sehr effektiv und führen entsprechend deutlich zur Pause. Im zweiten Durchgang waren wir dann die fittere Mannschaft und haben das Spiel souverän nach Hause gefahren.“
In der Tabelle bleibt Türkspor nach der Niederlage bei neunzehn Punkten und steht nun auf Rang zehn. Bargteheide verbessert sich auf Platz fünf und bleibt im oberen Drittel der Liga fest verankert.
TSV Bargteheide – SV Türkspor Bad Oldesloe 4:1
TSV Bargteheide: Lukas Mladenic, Louis Hinze, Jakob Laurenz Henk (64. Florian Henk), Florian Philipp Laue (87. Hans Cedric Stoltenberg), Henri Lasse Benthien, Theodor Oskar Hagelstein, David Timmermann, Malte Kentzler (85. Simon Thom), Miles Kinnigkeit, Luca Maximilian Schulz (83. Lenas Jahn), Joey Jos Van Unen (72. Max Christian Nolle) - Trainer: Michel Wohlert
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Marsel Alias Kmiec, Kubilay Büyükdemir (69. Bilal Bilgic), Muhammed Mecit Kurtoglu (75. Maksym Kozodoiev), Hokir Busali, Malte Haas, Adrian Matysik, Nichita Cremenciutchii (70. Rumen Zlatinov Nikolov), Jonas Borrek, Fatih Karanfil (75. Yusuf Bilgic), Arbnor Mustafa - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid
Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Luca Maximilian Schulz (4.), 1:1 Kubilay Büyükdemir (5.), 2:1 Miles Kinnigkeit (26.), 3:1 Florian Philipp Laue (30.), 4:1 Louis Hinze (40.)