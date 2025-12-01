– Foto: Harald Klipp

SV Türkspor Bad Oldesloe verliert klar in Bargteheide Frühe Fehler kosten jede Chance auf Zählbares

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat am 19. Spieltag eine deutliche 1:4-Auswärtsniederlage beim TSV Bargteheide hinnehmen müssen. Bereits in der ersten Hälfte entschieden die Gastgeber die Partie mit drei Treffern innerhalb von vierzehn Minuten – begünstigt von Unsicherheiten und individuellen Fehlern auf Türkspor-Seite.

Der TSV Bargteheide erwischte einen optimalen Start: Schon in der vierten Minute traf Luca Maximilian Schulz zum 1:0, doch nur eine Minute später glich Kubilay Büyükdemir nach einem schnellen Angriff zum 1:1 aus. Bargteheide zeigte sich anschließend entschlossener, präsenter und vor allem effektiver. Miles Kinnigkeit (26.), Florian Philipp Laue (30.) und Louis Hinze (40.) sorgten noch vor der Pause für eine klare Führung des Aufsteigers. Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide SV Türkspor Bad Oldesloe Tsp.Oldesloe 4 1 Abpfiff

Trainer Patrick Matysik zeigte sich nach dem Spiel offen und kritisch: „Wir verlieren völlig verdient gegen eine Mannschaft, die es einfach mehr wollte als wir.“ Besonders die Phase vor der Halbzeit wog schwer: „Zur Wahrheit gehört zwar auch, dass drei der vier Gegentore in der ersten Halbzeit durch eine Mischung aus Pech und wirklich maximal dummen Fehlern entstanden sind – das hat uns früh die Moral und auch die realistische Aussicht auf Punkte genommen.“ Auch offensiv kam sein Team kaum zur Entfaltung. „Trotzdem haben wir insgesamt zu wenig Gefahr ausgestrahlt und konnten offensiv kaum Akzente setzen. Daher gehen wir am Ende auch verdient als Verlierer vom Platz.“