SV Türkspor Bad Oldesloe empfängt SV Todesfelde II im Abstiegskampf

Zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel der Landesliga Holstein treffen am Sonntag aufeinander. Für SV Türkspor Bad Oldesloe und SV Todesfelde II geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Patrick Matysik, Trainer von Türkspor Bad Oldesloe, gibt sich kämpferisch: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und sind motiviert, eine andere Leistung im Vergleich zum letzten Wochenende zu zeigen. Wir sind selbstbewusst genug, dass wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen werden. Wir wissen jedoch auch, dass uns mit Todesfelde eine spielstarke Mannschaft gegenübersteht.“
Nach der 0:5-Niederlage bei VfR Horst stehen für die Gastgeber Wiedergutmachung und Stabilisierung auf dem Plan. In der Tabelle belegt Türkspor aktuell den 11. Rang mit 22 Punkten.
Auch SV Todesfelde II, Tabellennachbar auf Platz 12 mit 21 Punkten, musste zuletzt eine Niederlage einstecken: 0:3 beim TuS Hartenholm. Trainer Sebastian Fojcik betont die taktische Herausforderung: „Technisch versierte Mannschaft, die individuell gut besetzt ist. In der Defensive dürfen wir kaum 1-gegen-1-Duelle zulassen und im Umschaltverhalten zielstrebig entstehende Räume bespielen.“
Die zwei Teams stehen damit unter Druck, nach schwachen Ergebnissen wieder Punkte zu sammeln. Ein Sieg könnte entscheidende Zähler im Kampf gegen den Abstieg bringen und einen guten Puffer auf die direkten Konkurrenten schaffen. Für Matysik ist die Ausgangslage klar: „Wir wissen, dass wir besser spielen müssen. Unser Ziel ist es, defensiv stabil zu stehen und offensiv die richtigen Lösungen zu finden.“
Am Sonntag wird sich zeigen, welche Mannschaft die jüngsten Rückschläge besser verarbeitet hat – ein Duell im Tabellenkeller, das nicht nur für die Platzierung, sondern auch für das Selbstvertrauen von großer Bedeutung ist.