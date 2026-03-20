SV Türkspor Bad Oldesloe empfängt SV Todesfelde II im Abstiegskampf Nach deutlichen Niederlagen: Sieg soll Selbstvertrauen zurückbringen von red · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel der Landesliga Holstein treffen am Sonntag aufeinander. Für SV Türkspor Bad Oldesloe und SV Todesfelde II geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Patrick Matysik, Trainer von Türkspor Bad Oldesloe, gibt sich kämpferisch: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und sind motiviert, eine andere Leistung im Vergleich zum letzten Wochenende zu zeigen. Wir sind selbstbewusst genug, dass wir dann auch etwas Zählbares mitnehmen werden. Wir wissen jedoch auch, dass uns mit Todesfelde eine spielstarke Mannschaft gegenübersteht.“ Nach der 0:5-Niederlage bei VfR Horst stehen für die Gastgeber Wiedergutmachung und Stabilisierung auf dem Plan. In der Tabelle belegt Türkspor aktuell den 11. Rang mit 22 Punkten.