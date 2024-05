SV Türkgücü Königsbrunn – (SG) SV Wagenhofen-Ballersdor

SV Türkgücü Königsbrunn kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der Gastgeber war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel in Neuburg a.d. Donau hatte die Elf von Torsten Maier mit 7:3 für sich entschieden.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Leonie Roigk von (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen, die in der neunten Minute vom Platz musste und von Lilly Wiesner ersetzt wurde. Für Ivonne Bader war der Einsatz nach zwölf Minuten vorbei. Für sie wurde Sümbül Ugan eingewechselt. Nach nur 23 Minuten verließ Pia Hahn von SV Türkgücü Königsbrunn das Feld, Franziska Claus kam in die Partie. Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Türkgücü Königsbrunn und (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Claus. In der 46. Minute traf die Spielerin von SV Türkgücü Königsbrunn ins Schwarze. Der Treffer von Mahalia Kuhn aus der 47. Minute bedeutete vor den 60 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von SV Türkgücü Königsbrunn. Julia Folz überwand die gegnerische Schlussfrau zum 3:0 für SV Türkgücü Königsbrunn (52.). Per Elfmeter erhöhte Kuhn in der 61. Minute ihre Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 4:0 für SV Türkgücü Königsbrunn. Den Vorsprung von SV Türkgücü Königsbrunn ließ Lisa Kinzel in der 63. Minute anwachsen. Kathrin Fendt vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 74. Spielminute. Letztlich feierte SV Türkgücü Königsbrunn gegen (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.