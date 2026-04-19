SV Türkgücü Kassel und Trainer Ersoy gehen getrennte Wege „Altan hat in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und sich mit großer Leidenschaft für unseren Verein eingesetzt." von Samet Kartal · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Der SV Türkgücü und Cheftrainer Altan Ersoy werden ihre Zusammenarbeit nach Abschluss der laufenden Saison im Sommer beenden. Damit endet eine erfolgreiche gemeinsame Zeit, in der ein bedeutendes sportliches und strukturelles Projekt für den Verein umgesetzt werden konnte.

Altan Ersoy übernahm die Mannschaft in einer Phase, in der sich der Verein sowohl sportlich als auch organisatorisch großen Herausforderungen gegenübersah. Mit großem Engagement, Ruhe und einer klaren sportlichen Handschrift gelang es ihm, das Team zu stabilisieren und den Verein wieder in ruhigere Fahrwasser zu führen. Von Beginn an war das gemeinsame Ziel klar definiert: Beim SV Türkgücü sollte eine stabile Grundlage geschaffen werden, um den Verein nachhaltig zu entwickeln und langfristig die sportlichen Ziele – insbesondere die Rückkehr in Richtung Gruppenliga – anzugehen. Dieses Fundament konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich gelegt werden.

Auch die aktuelle Saison in der Kreisoberliga unterstreicht diese Entwicklung eindrucksvoll. Bei noch sechs ausstehenden Spielen präsentiert sich die Mannschaft mit einer klaren sportlichen Identität und einer konstant positiven Entwicklung. Die in dieser Zeit gesetzten Maßstäbe und Standards sollen auch künftig fortgeführt werden. Der SV Türkgücü bedankt sich ausdrücklich bei Altan Ersoy für seine engagierte Arbeit, seinen Einsatz und seine wichtige Rolle während der Phase der Neuausrichtung. Durch sein Wirken konnten sowohl sportlich als auch strukturell entscheidende Fortschritte erzielt werden.