SV Türk Gücü Hildesheim verabschiedet Kremtim Berisha

Berisha verlässt den Bezirksligisten – Foto: Instagram: svtg1_hildesheim

Der SV Türk Gücü Hildesheim und Kremtim Berisha gehen künftig getrennte Wege. Der Verein gab bekannt, dass der Offensivspieler den Klub verlässt und würdigte zugleich seine Verdienste während seiner Zeit im Team.

Berisha war zur Saison 2024/25 zu Türk Gücü Hildesheim gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement hatte er maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg der vergangenen Spielzeit, in der der Verein den Aufstieg in die Bezirksliga sowie den Gewinn des Pokals feiern konnte.

Auch in der laufenden Saison stand Berisha regelmäßig im Aufgebot und kam in acht Ligaspielen zum Einsatz, in denen er zwei Treffer erzielte. Der Verein betonte, dass der Spieler trotz seines Abschieds weiterhin eng mit dem Klub verbunden bleibe und jederzeit willkommen sei.