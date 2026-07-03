SV Türk Gücü Hildesheim holt Angreifer Gentrit Hakiqi

– Foto: SV Türk Gücü Hi

Mit Gentrit Hakiqi hat SV Türk Gücü Hildesheim den sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Hannover 4 präsentiert. Der 22-jährige Offensivspieler kommt vom FSV Algermissen und soll die Angriffsreihe des Vereins verstärken.

Der Bezirksligist verspricht sich von Hakiqi vor allem neue Möglichkeiten im Offensivspiel. Der Stürmer gilt als schneller Angreifer, der konsequent die Tiefe sucht und mit seinem Tempo gegnerische Abwehrreihen vor Probleme stellen kann. Nach Einschätzung des Vereins bringt er damit genau jene Eigenschaften mit, die der Mannschaft in der vergangenen Saison häufiger gefehlt haben. Gleichzeitig soll seine Spielweise das Angriffsspiel variabler gestalten.

Neben seinen sportlichen Fähigkeiten hebt der Verein auch die persönlichen Qualitäten des Neuzugangs hervor. Hakiqi habe mit seiner Einstellung, seinem Ehrgeiz und seinem Charakter überzeugt und passe damit gut zur Mannschaft. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft.