SV Traisa vollzieht geordneten Neustart

Der SV Traisa vollzieht zum Saisonende einen tiefgreifenden, aber bewusst gewählten Schritt: Der Verein zieht seine Mannschaft aus der Kreisoberliga zurück und richtet den Blick auf einen Neuaufbau. Nach zwei Jahren voller Umbrüche, Abmeldungen und sportlicher Notlösungen soll nun endlich wieder Ruhe einkehren. Der Rückzug ist dabei kein Zeichen des Scheiterns, sondern ein Neustart, der dem Verein langfristig Stabilität ermöglichen soll.
Dass dieser Übergang geordnet verläuft, ist maßgeblich Marvin Weiland zu verdanken. Er übernahm im Winter eine Mannschaft, die eigentlich für die A-Liga vorgesehen war, und formte sie gemeinsam mit Cedric Assmus zu einem konkurrenzfähigen Kreisoberliga-Team. Weiland brachte Struktur und Ruhe in eine Situation, die für viele Vereine kaum zu bewältigen gewesen wäre. Er blickt stets positiv auf seine Zeit in Traisa: „Für mich war und ist es, auch wenn es eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe ist, eine sehr angenehme Zeit in Traisa.“
Besonders wichtig war ihm, das Umfeld zu würdigen, das diesen Neustart überhaupt möglich gemacht hat. „Bedanken möchte ich mich in erster Linie bei der Mannschaft, die eigentlich eine andere Situation und auch eine andere Liga erwartet hatte und nun in die Bresche springt.“ Seine Wertschätzung für Spieler, Betreuer und Jugendabteilung zeigt, wie sehr er den Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichert hat.
Sportlich gelang dem SV Traisa trotz aller Widrigkeiten der Klassenerhalt auf dem Platz. Ein Erfolg, der angesichts der Umstände kaum hoch genug bewertet werden kann. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch die A‑Jugend, die trotz ihres eigenen Aufstiegskampfes in die Gruppenliga Woche für Woche aushalf und teilweise doppelt spielte. Diese jungen Spieler sollen nun gehalten und behutsam in die Aktiven integriert werden – ein zentraler Baustein des neuen Weges.
Mit dem Rückzug aus der KOL endet Weilands Kapitel beim SVT - wie zu Beginn vereinbart nach einem halben Jahr und in bestem Einvernehmen. Der Verein würdigt seinen Einsatz und seine Bereitschaft, sich in einer Ausnahmesituation voll einzubringen. Ohne ihn wäre der SV Traisa kaum in der Lage gewesen, diesen Übergang so geordnet zu gestalten.
Die sportliche Verantwortung übernimmt nun Cedric Assmus, der im vergangenen Jahr noch die zweite Mannschaft trainierte und seit dem Winter Teil des Trainerduos war. Assmus kennt den Kern des Teams, hat den Umbruch aktiv begleitet und steht für Kontinuität in einer Phase, in der der Verein genau diese dringend braucht. Er wird die neue erste Mannschaft formen und den Neuaufbau zielgerichtet vorantreiben.
Unterstützt wird er dabei von David Kernchen, der als Sportlicher Leiter zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Kernchen prägte den SV Traisa bereits als Spieler, Co‑Trainer und Cheftrainer, bevor er beim SV Hahn weitere Erfahrung sammelte. Seine Rückkehr ist ein starkes Signal: Der Verein setzt auf Menschen, die Traisa kennen, die Traisa fühlen und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Der Rückzug aus der Kreisoberliga markiert damit das Ende einer schwierigen Phase – und den Beginn eines neuen Weges. Der SV Traisa möchte sich neu sortieren, ohne Druck und ohne ständige Krisenentscheidungen.