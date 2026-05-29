SV Traisa vollzieht geordneten Neustart von Mario Carroccia · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

Marvin Weiland & Cedric Assmuss – Foto: MC

Der SV Traisa vollzieht zum Saisonende einen tiefgreifenden, aber bewusst gewählten Schritt: Der Verein zieht seine Mannschaft aus der Kreisoberliga zurück und richtet den Blick auf einen Neuaufbau. Nach zwei Jahren voller Umbrüche, Abmeldungen und sportlicher Notlösungen soll nun endlich wieder Ruhe einkehren. Der Rückzug ist dabei kein Zeichen des Scheiterns, sondern ein Neustart, der dem Verein langfristig Stabilität ermöglichen soll. Dass dieser Übergang geordnet verläuft, ist maßgeblich Marvin Weiland zu verdanken. Er übernahm im Winter eine Mannschaft, die eigentlich für die A-Liga vorgesehen war, und formte sie gemeinsam mit Cedric Assmus zu einem konkurrenzfähigen Kreisoberliga-Team. Weiland brachte Struktur und Ruhe in eine Situation, die für viele Vereine kaum zu bewältigen gewesen wäre. Er blickt stets positiv auf seine Zeit in Traisa: „Für mich war und ist es, auch wenn es eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe ist, eine sehr angenehme Zeit in Traisa.“

Besonders wichtig war ihm, das Umfeld zu würdigen, das diesen Neustart überhaupt möglich gemacht hat. „Bedanken möchte ich mich in erster Linie bei der Mannschaft, die eigentlich eine andere Situation und auch eine andere Liga erwartet hatte und nun in die Bresche springt.“ Seine Wertschätzung für Spieler, Betreuer und Jugendabteilung zeigt, wie sehr er den Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichert hat. Sportlich gelang dem SV Traisa trotz aller Widrigkeiten der Klassenerhalt auf dem Platz. Ein Erfolg, der angesichts der Umstände kaum hoch genug bewertet werden kann. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch die A‑Jugend, die trotz ihres eigenen Aufstiegskampfes in die Gruppenliga Woche für Woche aushalf und teilweise doppelt spielte. Diese jungen Spieler sollen nun gehalten und behutsam in die Aktiven integriert werden – ein zentraler Baustein des neuen Weges.