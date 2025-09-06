Jubel bei den Spielern des SV Traisa – Foto: mara wolf (Archiv)

SV Traisa gelingt wichtiger Erfolg im KOL-Keller Spitzenreiter bleibt Germania Eberstadt +++ RW Darmstadt II fertigt TSV Goddelau mit 8:0 ab +++ Aufsteiger St. Stephan Griesheim überzeugt

Darmstadt. Mit dem 3:0-Erfolg über die SKG Walldorf gelang Aufsteiger SV St. Stephan Griesheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau der dritte Sieg in den letzten vier Spielen und hat sich damit auf Rang fünf verbessert. Spitzenreiter bleibt der SV Germania Eberstadt (5:1 gegen SV Hellas Darmstadt). Im Abstiegskampf gelang dem SV Traisa mit dem 4:2-Erfolg bei VfR Groß-Gerau II ein wichtiger Erfolg. Mit einem 8:0-Kantersieg über TSV Goddelau gelang SKV Rot-Weiß Darmstadt II der höchste Erfolg am Donnerstagabend.

Mit drei Treffern in den letzten fünf Minuten vor der Pause wurde die Begegnung noch vor dem Seitenwechsel entschieden. Auch nach der Pause waren die Darmstädter die stärkere Mannschaft und konnten sich auch in der Höhe verdient durchsetzen. Über 90 Minuten waren die Hausherren das spielbestimmende Team und erspielten sich viele gute Einschussmöglichkeiten. „Die Jungs haben das klasse gemacht und können nun Kerb feiern“, war Trainer Marvin Zimmer zufrieden. Tore: 1:0, 4:0 Talla (40., 47.), 2:0 Bernjus (43.), 3:0 Hohmann (45.+3/Foulelfmeter), 5:0, 7:0 Keil (51., 84.), 6:0 Neumann (53.), 8:0 Dittmann (90.+1).

In der Partie der Kellerkinder scheiterte Groß-Gerau trotz des Einsatzes von Spieler aus dem Verbandsliga-Kader wieder an den eigenen Unzulänglichkeiten. „Wir bekommen zu einfache Tore und nutzen unsere Chancen nicht“, fasste der Sportliche Leiter Driton Kameraj die Partie kurz zusammen. Traisa dagegen zeigte großen Einsatz und war in der Chancenverwertung wesentlich effektiver. „Das war eine starke Leistung meiner Jungs“, war Gästetrainer Mischa Güntner begeistert. Tore: 0:1 Kryeziu (26.), 1:1, 2:2 Vodraschka (57., 78.), 1:2 Boukhou (70.), 2:3, 2:4 Fejokwu (80., 89.).

Mit zwei Treffern nach 20 Minuten und der Roten Karte gegen den Walldorfer Robert-Ciprian Beldiman war die Partie früh entschieden. Die Gastgeber waren weiterhin die spielbestimmende Elf, konnten aber die Überzahl nicht entscheidend ausnutzen. Auch nach der Pause verpasste es der Aufsteiger mit zu vielen Fehlern im Spielaufbau, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Tore: 1:0 Thalheimer (19.), 2:0 Basekin (20.), 3:0 Dean (81.). Rot: Robert-Ciprian Beldiman (22./Walldorf).

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten wurde die Partie nach dem Seitenwechsel lebendiger. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Kazeem Adedokun hatte Hahn zunächst einige Schwierigkeiten, ehe die Platzherren in den letzten 20 Minuten das Spiel bestimmten. „Aufgrund der letzten 20 Minuten war der Sieg verdient“, so der Hahner Pressesprecher Rainer Starck. Tore: 0:1 Adedokun (47.), 1:1 Stork (76.), 2:1 Aykir (86.). Rot: Tim Wüst (87./Modau).

In der ersten Halbzeit verpassten es die Gastgeber, die Begegnung frühzeitig zu entscheiden. „Wir hätten zwei oder drei Tore mehr erzielen können“, bemängelte TSG-Trainer Till Baum. Seeheim-Jugenheim war meist in der Defensive beschäftigt und konnte in der Offensive kaum Stiche setzen. Auch nach der Pause fehlten den Gästen spielerische Ansätze, um die Hausherren in Gefahr zu bringen. Sogar nach dem Anschlusstreffer blieb das Offensivspiel der Gäste harmlos. Tore: 1:0 Mohr (15.), 2:0 Horst (62.), 2:1 Hinkel-Stallmann (80./Eigentor), 3:1 Shire (90.+1).