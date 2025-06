SV Tölz gegen Egling – eine gute Ausgangsposition ist wichtig

Am Donnerstag erstes Relegationsduell zwischen Kreisklassist SV Bad Tölz und A-Klassist SF Egling-Straßlach

Treffen in der Relegation zwei Fußballvereine aus unterschiedlichen Spielklassen aufeinander, wird meist die höher angesiedelte Mannschaft als Favorit gehandelt. Also sollten dem SV Bad Tölz beim ersten Entscheidungsspiel am Donnerstag (19 Uhr, Sportpark auf der Flinthöhe) gegen die SF Egling-Straßlach die besseren Karten gehören. Gästetrainer Florian Buchner glaubt jedoch an eine Chancengleichheit – eine Meinung, die sein SV-Kollege Thomas Gärner teilt: „Egling hatte in den letzten Spielen mehr Erfolgserlebnisse als wir. Da ist garantiert viel Selbstbewusstsein vorhanden.“

Tatsächlich hat der Tabellenzweite der A-Klasse 3 die Punktrunde mit viel Schwung und Zielstrebigkeit abgeschlossen, erzielte in den letzten beiden Partien gegen Lenggries II (5:2) und Bad Heilbrunn II (4:1) gleich neun Tore bei nur zwei Gegentreffern. Die Tölzer dagegen haben in der Kreisklasse 2 zum Saisonausklang gegen die beiden Absteiger DJK Waldram II (2:3) und SG Baiernrain/Dietramszell (1:5) verloren. Gärner: „Die Leistungen, die wir da gezeigt haben, werden nicht zum Klassenerhalt reichen. Wir müssen uns steigern und ich gehe davon aus, dass dies auch passiert.“ Wie die Aufstellung aussehen wird, ist bei den Gastgebern noch offen. Der Coach rechnet mit der Rückkehr von Torhüter Max Hollmann, hofft auf den Einsatz des verletzten Simon Gramüller und glaubt auch an das Mitwirken des verreisten Justin Maier.

Bei den Gästen sieht es personell etwas besser aus. „Wir können nahezu aus den Vollen schöpfen. Unser Kader ist groß und ausgeglichen“, erklärt Florian Buchner. In der wichtigen Partie in Bad Heilbrunn hatten beispielsweise vier Stammspieler gefehlt – doch die Sportfreunde siegten mit 4:1. „Das zeigt auch, dass die Mannschaft gut mit Druck umgehen kann“, betont der Trainer.

Ein besonderes Augenmerk wollen die Tölzer auf SF-Torjäger Maximilian Heinrich werfen, der es im Saisonverlauf auf 21 Treffer brachte. „Und wir wollen die Kreise von Kapitän Callum Hatsell einengen, denn er ist der Dreh- und Angelpunkt.“ Selbst beobachtet hat SF-Trainer Buchner den heutigen Gegner nicht: „Es wurde mir aber einiges zugetragen. Die Tölzer sollen eine recht launische Truppe sein, da müssen wir höllisch aufpassen.“ Die Vorgabe von Thomas Gärner ist jedenfalls eindeutig: „Es sind zwar zwei Spiele, aber wichtig wird es sein, gleich im Heimspiel eine gute Ausgangsposition für die Endabrechnung zu schaffen.“