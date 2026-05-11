SV Todesfelde verlängert mit Morten Liebert und Marco Drawz

Der SV Todesfelde treibt seine Kaderplanungen weiter voran und kann die nächsten
wichtigen Personalien vermelden: Marco Drawz hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr
verlängert, Morten Liebert bleibt dem SVT sogar für zwei weitere Jahre erhalten.
Beide Spieler gehören mittlerweile fest zum Gesicht der Mannschaft und bringen neben
sportlicher Qualität auch wichtige Erfahrung und Identifikation mit dem Verein mit. Der
SV Todesfelde setzt damit weiter auf Kontinuität und Verlässlichkeit innerhalb des
Teams.
Geschäftsführer Heiko Spiering freut sich über die Einigungen: „Marco und Morten sind
enorm wichtige Spieler für unsere Mannschaft. Sportlich, aber auch menschlich. Beide
kennen den Verein, übernehmen Verantwortung und bringen genau die Mentalität mit,
die wir in unserem Umfeld brauchen.“
Vor allem die langfristige Verlängerung von Morten Liebert wertet der Verein als starkes
Signal für die gemeinsame Zukunft. Gleichzeitig bleibt mit Marco Drawz ein Spieler an
Bord, der mit seiner Erfahrung und Präsenz weiterhin eine wichtige Rolle im Team
übernehmen soll.
Mit den beiden Vertragsverlängerungen setzt der SV Todesfelde seinen
eingeschlagenen Weg konsequent fort und arbeitet weiter an einem stabilen Gerüst für
die kommenden Jahre.