SV Todesfelde verlängert mit Morten Liebert und Marco Drawz

Marco Drawz im Spiel gegen Eutin 08. – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Todesfelde treibt seine Kaderplanungen weiter voran und kann die nächsten wichtigen Personalien vermelden: Marco Drawz hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, Morten Liebert bleibt dem SVT sogar für zwei weitere Jahre erhalten. Beide Spieler gehören mittlerweile fest zum Gesicht der Mannschaft und bringen neben sportlicher Qualität auch wichtige Erfahrung und Identifikation mit dem Verein mit. Der SV Todesfelde setzt damit weiter auf Kontinuität und Verlässlichkeit innerhalb des Teams.

Geschäftsführer Heiko Spiering freut sich über die Einigungen: „Marco und Morten sind enorm wichtige Spieler für unsere Mannschaft. Sportlich, aber auch menschlich. Beide kennen den Verein, übernehmen Verantwortung und bringen genau die Mentalität mit, die wir in unserem Umfeld brauchen.“

Vor allem die langfristige Verlängerung von Morten Liebert wertet der Verein als starkes

Signal für die gemeinsame Zukunft. Gleichzeitig bleibt mit Marco Drawz ein Spieler an

Bord, der mit seiner Erfahrung und Präsenz weiterhin eine wichtige Rolle im Team

übernehmen soll.

Mit den beiden Vertragsverlängerungen setzt der SV Todesfelde seinen

eingeschlagenen Weg konsequent fort und arbeitet weiter an einem stabilen Gerüst für

die kommenden Jahre.