SV Todesfelde verlängert mit Co-Trainer Dirk Hellmann um zwei Jahre

Erfolgreiches und eingespieltes Team beim SV Todesfelde - Björn Sörensen und sein Co-Trainer Dirk Hellmann (re.). – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Todesfelde hat den Vertrag mit Co-Trainer Dirk „Helle“ Hellmann um zwei weitere Jahre verlängert. Damit bleibt er auch künftig ein zentraler Teil des Trainerteams und begleitet die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiterhin eng mit. Hellmann ist seit Jahren fest im Verein verwurzelt und bringt seine Erfahrung, seine Leidenschaft und seine Nähe zur Mannschaft täglich in die Trainingsarbeit ein. Im Trainerteam gilt er als ruhiger, aber klarer Impulsgeber, der die Gruppe sowohl sportlich als auch menschlich stabilisiert.

Geschäftsführer Fußball Heiko Spiering sagt zur Verlängerung: „Helle ist für uns ein ganz wichtiger Baustein im Trainerteam. Er lebt den Verein, ist extrem nah an der Mannschaft und bringt genau die Haltung mit, die wir hier in Todesfelde schätzen. Wir sind sehr froh, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen.“

Auch Dirk „Helle“ Hellmann blickt emotional auf die Verlängerung: „Todesfelde ist für mich mehr als nur ein Verein. Das hier ist ein Stück Zuhause geworden. Die Menschen, die Jungs, das ganze Umfeld. Das fühlt sich einfach richtig an. Ich bin stolz, weiter Teil davon zu sein, und freue mich auf alles, was noch kommt. Wir haben hier noch lange nicht fertig.“