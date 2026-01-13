SV Todesfelde: Tyler Körting verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Der SV Todesfelde setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Identifikation: Tyler Körting hat seinen laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30.06.2028 verlängert und bleibt dem SVT langfristig erhalten.

Sportdirektor Robert Balasz hebt die sportliche Entwicklung des Spielers hervor: „Tyler hat sich in dieser Saison in die Mannschaft gespielt und seine Rolle hervorragend ausgefüllt. Er hat sich diese Verlängerung mit Leistung, Einsatz und einer sehr positiven Entwicklung absolut verdient.“

Geschäftsführer Heiko Spiering betont die besondere Bedeutung der Verlängerung: „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, mit Tyler als erstem Spieler den Vertrag zu verlängern. Er ist ein echter Todesfelder Jung, der sich hervorragend entwickelt hat und sich voll mit unserem Verein identifiziert. Das ist ein starkes Zeichen für die Mannschaft und den gesamten Verein.“