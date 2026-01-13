SV Todesfelde: Tyler Körting verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Der SV Todesfelde setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Identifikation: Tyler Körting hat seinen laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30.06.2028 verlängert und bleibt dem SVT langfristig erhalten.
Sportdirektor Robert Balasz hebt die sportliche Entwicklung des Spielers hervor: „Tyler hat sich in dieser Saison in die Mannschaft gespielt und seine Rolle hervorragend ausgefüllt. Er hat sich diese Verlängerung mit Leistung, Einsatz und einer sehr positiven Entwicklung absolut verdient.“
Geschäftsführer Heiko Spiering betont die besondere Bedeutung der Verlängerung: „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, mit Tyler als erstem Spieler den Vertrag zu verlängern. Er ist ein echter Todesfelder Jung, der sich hervorragend entwickelt hat und sich voll mit unserem Verein identifiziert. Das ist ein starkes Zeichen für die Mannschaft und den gesamten Verein.“
Auch Tyler Körting selbst blickt voller Vorfreude auf die kommenden Jahre beim SVT: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Zukunft in Todesfelde. Das Trainerteam und die sportliche Leitung schenken mir großes Vertrauen. Ich will mich hier weiterentwickeln und freue mich sehr auf die nächsten Jahre in Blau-Gelb.“
Mit der Vertragsverlängerung bis 2028 unterstreicht der SV Todesfelde seinen klaren Kurs, auf Identifikation, Entwicklung und langfristige Stabilität zu setzen.