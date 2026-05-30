SV Todesfelde startet erfolgreich in die Aufstiegsrunde von Olaf Wegerich · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser

Morten Liebert (SV Todesfelde) gegen vier Blumenthaler und Torwart Marlon Voigt. – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Todesfelde hat den perfekten Start hingelegt. Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord konnte sich der Oberligameister gegen den Bremer Meister Blumenthaler SV verdient mit 2:0 (0:0) durchsetzen. Vor 756 Zuschauern im Joda-Sportpark trafen Morten Liebert (54.) und Marco Drawz (80.) für die Gastgeber. Im zweiten Spiel der Aufstiegsrelegation konnte sich der Eimsbütteler SV deutlich mit 4:1 beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder durchsetzen. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften im zweiten Spiel in Hamburg aufeinander.

Tofe mit Umstellungen – Rave wieder fit

Die Gastgeber hatten nach der Niederlage im SHFV-LOTTO-Pokalfinale gegen den 1. FC Phönix Lübeck zwei Veränderungen in der Startformation vorgenommen. So standen für Lasse Jetz und Benjamin Petrick Tyler Körting und Morten Liebert in der Anfangsformation. Christian Rave hatte die Zerrung aus dem Pokalfinale gut überstanden und konnte schmerzfrei spielen.

Gegen den defensiv sehr kompakten Bremer Meister begannen die Gastgeber in einem über weite Strecken sehr zähen Spiel im Joda-Sportpark äußerst vorsichtig und zurückhaltend. Dabei störten die zweikampfstarken Bremer bereits frühzeitig erfolgreich im Spielaufbau. Gefährlich wurde es allenfalls, wenn es einmal schnell über die Flügel ging, aber das passierte in Summe viel zu selten. Nach einer scharfen Hereingabe von Jannik Sternberg von der linken Seite konnte ein Kopfball von Mirko Boland (15.) ins Toraus geklärt werden. Die anschließende Ecke von Boland köpfte Maximilian Musci (16.) knapp über das Tor. Ansonsten blieb vieles Stückwerk auf Seiten der Gastgeber, die immer wieder entscheidend gestört werden konnten, aber auch oft zu umständlich spielten. Vor der Pause wurden dann auch die Gäste etwas mutiger und kamen durch Florian Brahtz (36.) zu einem ersten harmlosen Abschluss. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld konnte sich der Bremer Kapitän Kilian Lammers (40.) zwar im Kopfballduell durchsetzen, aber auch sein Versuch war zu unplatziert.

Morten Liebert feiert den Führungstreffer. – Foto: Olaf Wegerich

Liebert bricht den Bann Nach der Pause wurden die Gastgeber endlich zwingender und druckvoller in ihren Aktionen, und das wurde belohnt. Nach schöner Vorarbeit von Kapitän Mats Klüver bekommt Torjäger Morten Liebert (54.) den Ball im Zentrum perfekt zugespielt, vollzieht eine Drehung und trifft mit einem Flachschuss aus Mittelstürmerposition ins linke Eck zum erlösenden Führungstreffer. Ohne zu glänzen, bekommen die Gastgeber jetzt zunehmend Oberwasser und haben durch Mirko Boland (57.) mit einer Direktabnahme nach Flanke von Max Musci sowie durch eine verunglückte Hereingabe von Janek Sternberg (66.) zwei gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen.

Tyler Körting (SV Todesfelde) gegen Kilian Lammers (Blumenthaler SV). – Foto: Olaf Wegerich

Drawz mit dem zweiten Treffer Aber das geduldige Spiel der Gastgeber gegen offensiv enttäuschende Bremer wird in der Schlussphase doch noch mit dem zweiten Treffer belohnt. Dabei beweist auch Trainer Björn Sörensen ein glückliches Händchen mit der Einwechslung von Marco Drawz. Nach einer Balleroberung auf der rechten Bremer Abwehrseite durch Mirko Boland passt der Routinier scharf in die Mitte auf den erst zehn Minuten zuvor eingewechselten Drawz (80.), der technisch stark zum 2:0 vollendet. Erst danach kommen die Bremer im Anschluss an einen Eckball zu ihrer ersten wirklich gefährlichen Angriffsaktion, die ungenutzt bleibt. So bleibt es beim verdienten 2:0-Sieg für die Gastgeber, die sich am Mittwoch aber deutlich steigern müssen, um auch das zweite Aufstiegsspiel unbeschadet zu überstehen.

Florian Brahtz (Blumenthaler SV) gegen Mats Klüver (SV Todesfelde). – Foto: Olaf Wegerich