SV Todesfelde: Patrick König übernimmt Marketing & Sponsoring

Der Oberligist SV Todesfelde feilt für die Zukunft nicht nur im Team auf dem grünen Rasen. Auch abseits des Spielfeldes setzt der Dorfverein Step by Step seine fortschrittliche Ausrichtung gradlinig fort. Mit Patrick König präsentiert der Verein seinen neuen Leiter Marketing & Sponsoring und besetzt damit eine weitere Schlüsselposition im Führungsteam.

Der 49-jährige Patrick König bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Funktionen im Fußball mit. In den zurückliegenden zehn Jahren war er unter anderem für den FC Schönberg 95, den VfB Lübeck und zuletzt den FC Dornbreite Lübeck tätig, wo er jeweils verantwortungsvolle Aufgaben übernahm. Parallel dazu ist König seit vielen Jahren hauptberuflich im Vertrieb einer renommierten Krankenkasse beschäftigt. Seine besonderen Stärken liegen vor allem in den Bereichen Marketing, Aufbau und Pflege von Netzwerken sowie im Vertrieb.

Patrick König selbst freut sich sehr auf seine neue Rolle beim SV Todesfelde: „Der SV Todesfelde ist objektiv gesehen einer der absoluten Top-Vereine des Landes, der sich seit Jahren in beeindruckender Kontinuität stetig weiterentwickelt hat. In den vergangenen Wochen konnte ich mir bereits ein sehr gutes Bild vom Verein machen und mit den Verantwortlichen ein echtes Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich freue mich nun sehr darauf, künftig in Todesfelde meinen Teil dazu beizutragen, die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre fortzuschreiben, und gehe meine Aufgabe mit großer Vorfreude und dem nötigen Respekt an.

Ganz besonders freue ich mich darauf, alle Sponsoren und Partner kennenzulernen – aber natürlich auch die Mannschaft, den Staff und die Fans. Kurz gesagt: all die Menschen, die diesen Verein so besonders machen.“

Spiering: „Unser absoluter Wunschkandidat“

Auch auf Vereinsseite ist die Freude über die Verpflichtung groß. Heiko Spiering, Geschäftsführer Vorstand Fußball, betont die Bedeutung der Personalentscheidung: „Mit Patrick König erhalten wir unseren absoluten Wunschkandidaten für diese Position. Er ist in der Region hervorragend vernetzt und bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Aufgaben im Fußballumfeld mit. Seine ausgewiesene Kompetenz in den Bereichen Marketing, Sponsoring und Vertrieb wird uns dabei helfen, die sehr positive Entwicklung des SV Todesfelde konsequent weiter voranzutreiben. In den Gesprächen hat Patrick uns sowohl fachlich als auch menschlich voll überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen ihn beim SV Todesfelde herzlich willkommen.“

Wichtiger Schritt in der strategischen Weiterentwicklung

Für den SV Todesfelde ist die Besetzung der Position ein weiterer Meilenstein in der Vereinsentwicklung. Heiko Spiering unterstreicht dies nochmals: „Ein intensives Jahr neigt sich dem Ende zu, und ich bin sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, nach der Neubesetzung der Position des Sportlichen Leiters mit Robert Balasz nun auch die zweite Schlüsselposition im Verein mit Patrick König hochwertig zu besetzen. Damit haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung des SV Todesfelde gemacht.“