SV Todesfelde: Maximalstrafe nach „Nichtantritt“ in Satrup

Am 13. September steckte der SVT bei der Anreise nach Satrup auf der Autobahn 7 auf Höhe der Rader Hochbrücke in einem sehr zäh fließenden Stau fest. Eine rechtzeitige Anreise war nicht mehr möglich, sodass das spiel als Nichtantritt bewertet wurde. Der Herren-Spielausschuss des SHFV setzte als Urteil ein 0:5, 400 Euro Strafe und 3 Punkte Abzug fest. Dagegen legte der Regionalliga-Absteiger eine Beschwerde ein.

Gestern verkündete die nächste Instanz des SHFV das endgültige Urteil: Der Ausschuss für Satzung und Recht des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes bestätigte das Urteil der ersten Instanz. Eine Entscheidung, die man in Todesfelde nur mit Kopfschütteln entgegen nahm.

Für die Tabelle der Flens-Oberliga bedeutet das, dass der Vorsprung der Todesfelder (33 Punkte) auf die Verfolger Holstein Kiel II (29), SV Eichede (28) und Heider SV (28) auf vier bzw. fünf Punkte schrumpft. An diesem Wochenende kann der Heider SV somit im Topspiel gegen die Elf von Björn Sörensen bis auf zwei Punkte heranrücken.