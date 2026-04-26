SV Todesfelde ist Meister – 1:0-Sieg gegen Eutin macht Titel perfekt

Der SV Todesfelde hat es geschafft: Mit einem 1:0-Erfolg gegen Eutin 08 krönt sich das Team vorzeitig zum Meister der Flens-Oberliga. Matchwinner war Lasse Jetz, der in der 19. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und damit den Titel perfekt machte.
Vor 359 Zuschauern war die Bühne bereitet für ein besonderes Spiel. Todesfelde startete dominant und kontrollierte die ersten 15 Minuten klar. Mit weit aufrückenden Verteidigern bis zur Mittellinie wurde das Spiel strukturiert aufgebaut, ehe man gezielt versuchte, Lücken im Mittelfeld zu finden. Mehrfach gelang dies bereits in der Anfangsphase vielversprechend.
In der 19. Minute fiel dann der Treffer des Tages: Lasse Jetz traf zum 1:0 und brachte sein Team auf Meisterkurs. In der Folge flachte die Partie etwas ab – möglicherweise auch im Wissen um die enorme Bedeutung dieses Spiels. Todesfelde ließ wenig zu, einzig durch eigene Fehler wurde es vereinzelt gefährlich. Eine brenzlige Szene entstand, als Torhüter Fabian Landvoigt weit vor dem Tor klären musste und den Ball nicht mit der Hand aufnehmen durfte – doch Eutin konnte daraus keinen Nutzen ziehen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.
Auch im zweiten Durchgang hatte Todesfelde das Spiel weitgehend im Griff. Der zweite Treffer wollte jedoch nicht fallen. Die größte Chance entstand nach einer Flanke, die ein Eutiner Spieler beinahe ins eigene Tor köpfte – der Ball landete jedoch nur an der Latte. Die Gäste versuchten über Konter zum Ausgleich zu kommen, blieben aber insgesamt zu harmlos.
Am Ende stand kein fußballerischer Leckerbissen, sondern ein hart erarbeiteter Sieg – und genau der reichte: Der SV Todesfelde ist vorzeitig Meister der Flens-Oberliga. Ein Erfolg, der eine starke Saison krönt – und in Todesfelde für ausgelassene Feierlichkeiten sorgt. Ein ganzes Dorf feiert seine Mannschaft.
Herzlichen Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft!
Stimmen zum SpielDennis Jaacks (Trainer Eutin 08)
SV Todesfelde: Landvoigt – Jetz, Cloppatt, Erfmann (69. Schneider) Klüver, Liebert, Rave, Soares (69. Musci), Drawz (56. Bektas), Petrick (69. Awuku), Sternberg (83. Denis).
Trainer: Björn Sörensen.
Eutin 08: Kiecok – Zittlau, Schultz, Kuszak, Schrake, Schüler (75. Bushaj), Petersenn (61. Schneekloth), Kunert, Odiase (75. Gutzeit), Broszeit (68. Weist), Sharba (81. Bruckmann).
Trainer: Dennis Jaacks.
Schiedsrichter: Tim Jeschkeit (Gettorfer SC)
Ass: Hauke Moje & Jesper Rieckmann.
Zuschauer: 359.
Tor: 1:0 Lasse Jetz (19.).