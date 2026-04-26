SV Todesfelde ist Meister – 1:0-Sieg gegen Eutin macht Titel perfekt

Vor 359 Zuschauern war die Bühne bereitet für ein besonderes Spiel. Todesfelde startete dominant und kontrollierte die ersten 15 Minuten klar. Mit weit aufrückenden Verteidigern bis zur Mittellinie wurde das Spiel strukturiert aufgebaut, ehe man gezielt versuchte, Lücken im Mittelfeld zu finden. Mehrfach gelang dies bereits in der Anfangsphase vielversprechend.

In der 19. Minute fiel dann der Treffer des Tages: Lasse Jetz traf zum 1:0 und brachte sein Team auf Meisterkurs. In der Folge flachte die Partie etwas ab – möglicherweise auch im Wissen um die enorme Bedeutung dieses Spiels. Todesfelde ließ wenig zu, einzig durch eigene Fehler wurde es vereinzelt gefährlich. Eine brenzlige Szene entstand, als Torhüter Fabian Landvoigt weit vor dem Tor klären musste und den Ball nicht mit der Hand aufnehmen durfte – doch Eutin konnte daraus keinen Nutzen ziehen. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Aluminiumpech und konzentrierte Defensive

Auch im zweiten Durchgang hatte Todesfelde das Spiel weitgehend im Griff. Der zweite Treffer wollte jedoch nicht fallen. Die größte Chance entstand nach einer Flanke, die ein Eutiner Spieler beinahe ins eigene Tor köpfte – der Ball landete jedoch nur an der Latte. Die Gäste versuchten über Konter zum Ausgleich zu kommen, blieben aber insgesamt zu harmlos.