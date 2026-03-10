SV Todesfelde II vor wichtigem Nachholspiel in Hartenholm Direktes Duell im Tabellenkeller der Landesliga Holstein von ck · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Für den SV Todesfelde II steht am Mittwochabend ein wichtiges Nachholspiel in der Landesliga Holstein an. Im Rahmen des 15. Spieltags gastiert die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik um 20 Uhr beim TuS Hartenholm. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.

Todesfelde reist mit 18 Punkten als Tabellenzwölfter an. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist jedoch überschaubar. Der TuS Hartenholm steht mit elf Punkten auf Rang fünfzehn und benötigt ebenfalls dringend Zähler. Entsprechend groß ist die Bedeutung des direkten Duells. Fojcik erwartet eine intensive Partie, bei der spielerische Elemente nur eine untergeordnete Rolle spielen könnten. „Wichtiges Nachholspiel gegen einen Gegner, der in der Winterpause ordentlich am Personal gearbeitet hat“, sagte der Trainer vor der Begegnung. „Für uns die nächste Chance, sich einen Vorteil im unteren Tabellenbereich zu erarbeiten. Dieses müssen wir am Mittwoch auch wörtlich nehmen.“

Schwierige Bedingungen erwartet Eine besondere Herausforderung könnte der Spielort darstellen. Die Begegnung findet auf dem B-Platz in Hartenholm statt. Fojcik rechnet deshalb mit einer Partie, in der vor allem körperliche Präsenz und Zweikampfstärke gefragt sind. „Spielerisch allein wird man das Duell auf dem B-Platz in Hartenholm nicht entscheiden können. Darauf müssen wir uns einstellen und es annehmen“, betonte der Todesfelder Trainer.