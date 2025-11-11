– Foto: Vivian Pfaff

SV Todesfelde II peilt Wiedergutmachung im Derby an Flutlichtspiel am Dienstagabend – Fojcik fordert Entschlossenheit und Zweikampfstärke

Zwei Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen den VfR Horst steht der SV Todesfelde II schon wieder auf dem Platz. Am Dienstagabend (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik im Nachholspiel des 11. Spieltags den SC Rönnau. Unter Flutlicht soll der dritte Versuch, das Derby auszutragen, nun endlich gelingen – und möglichst mit einem Erfolgserlebnis enden.

„Heute Abend steht der dritte Versuch an, das Derby endlich über die Bühne zu bringen. Die Wetterbedingungen sind ähnlich wie in den vergangenen Wochen – regnerisch und nass –, sodass fußballerische Akzente wohl in den Hintergrund rücken werden", erklärte Fojcik vor der Partie. „Dafür werden kämpferische Tugenden wie Zweikampfverhalten und das Gewinnen der zweiten Bälle umso wichtiger sein. Trotzdem wollen wir natürlich unsere spielerische Linie beibehalten." Heute, 20:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde II SC Rönnau SC Rönnau 20:00

Nach dem Rückschlag gegen Horst ist die Fojcik-Elf auf Wiedergutmachung aus. Gegen den robust auftretenden Gegner hatte Todesfelde zwar gute Chancen zu Beginn, ließ diese aber ungenutzt und verlor anschließend an Durchschlagskraft. Entsprechend deutlich fiel das Ergebnis aus. „Ein Thema, das wir heute noch einmal ansprechen werden, ist die Entschlossenheit – vor allem in der Positionierung und im Angriffsverhalten“, betonte Fojcik. Personell kann der Trainer kaum Veränderungen vornehmen: Die verletzten Akteure, die zuletzt schon gefehlt haben, stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Dafür werden einige Spieler aus dem Liga-Kader sowie aus der U23 hinzustoßen, um frische Impulse zu setzen. „Gestern hatten die Jungs frei, das war völlig in Ordnung. Insgesamt sind wir guter Dinge, dass wir heute Abend mit einer positiven Stimmung aus dem Spiel gehen und die drei Punkte holen“, so Fojcik weiter.