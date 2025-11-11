SV Todesfelde II peilt Wiedergutmachung im Derby an

Zwei Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen den VfR Horst steht der SV Todesfelde II schon wieder auf dem Platz. Am Dienstagabend (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik im Nachholspiel des 11. Spieltags den SC Rönnau. Unter Flutlicht soll der dritte Versuch, das Derby auszutragen, nun endlich gelingen – und möglichst mit einem Erfolgserlebnis enden.
„Heute Abend steht der dritte Versuch an, das Derby endlich über die Bühne zu bringen. Die Wetterbedingungen sind ähnlich wie in den vergangenen Wochen – regnerisch und nass –, sodass fußballerische Akzente wohl in den Hintergrund rücken werden“, erklärte Fojcik vor der Partie. „Dafür werden kämpferische Tugenden wie Zweikampfverhalten und das Gewinnen der zweiten Bälle umso wichtiger sein. Trotzdem wollen wir natürlich unsere spielerische Linie beibehalten.“
Nach dem Rückschlag gegen Horst ist die Fojcik-Elf auf Wiedergutmachung aus. Gegen den robust auftretenden Gegner hatte Todesfelde zwar gute Chancen zu Beginn, ließ diese aber ungenutzt und verlor anschließend an Durchschlagskraft. Entsprechend deutlich fiel das Ergebnis aus. „Ein Thema, das wir heute noch einmal ansprechen werden, ist die Entschlossenheit – vor allem in der Positionierung und im Angriffsverhalten“, betonte Fojcik.
Personell kann der Trainer kaum Veränderungen vornehmen: Die verletzten Akteure, die zuletzt schon gefehlt haben, stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Dafür werden einige Spieler aus dem Liga-Kader sowie aus der U23 hinzustoßen, um frische Impulse zu setzen. „Gestern hatten die Jungs frei, das war völlig in Ordnung. Insgesamt sind wir guter Dinge, dass wir heute Abend mit einer positiven Stimmung aus dem Spiel gehen und die drei Punkte holen“, so Fojcik weiter.
Der SC Rönnau reist mit angeknackstem Selbstvertrauen an. Am Wochenende unterlag das Team von Trainer Jan Vogelsang beim TSV Pansdorf deutlich mit 0:6. Entsprechend klar ist die Marschroute für das Derby: „Flutlicht! Derby! Wir wollen Wiedergutmachung für das vergangene Wochenende betreiben und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden“, sagte Vodelsang. „Dafür müssen wir die Zweikämpfe annehmen, die zweiten Bälle gewinnen und mit absolutem Willen auftreten.“
Beide Mannschaften gehen punktgleich in das Duell: Todesfelde II steht mit 14 Zählern auf Rang elf, Rönnau mit 13 Punkten auf Platz 14. Ein Heimsieg würde den Abstand auf die Abstiegszone auf vier Punkte vergrößern – eine wichtige Gelegenheit, um sich im unteren Mittelfeld etwas Luft zu verschaffen.