SV Todesfelde II erwartet kompakte Ahrensburger

– Foto: Reiner Stöter

Der SV Todesfelde II steht am Sonntag vor einer anspruchsvollen Aufgabe in der Landesliga Holstein. Am 22. Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Fojcik um 14 Uhr den SSC Hagen Ahrensburg. Die Gäste gehören aktuell zum oberen Tabellendrittel und reisen als Tabellenvierter nach Todesfelde.

Fojcik erwartet ein taktisch anspruchsvolles Spiel gegen einen sehr stabilen Gegner. „Rückspiel gegen eines der taktisch diszipliniertesten Teams in der Landesliga. Sie bieten wenig Räume an und agieren sehr kompakt“, sagte der Trainer vor der Partie. „Wir werden sehr konzentriert und genau vorgehen müssen, um die Punkte in Todesfelde zu behalten.“

Die Rollen scheinen auf dem Papier klar verteilt: Während Ahrensburg mit 31 Punkten im oberen Bereich der Tabelle steht, kämpft Todesfelde II mit 18 Zählern auf Rang zwölf weiterhin um Abstand zu den Abstiegsplätzen. Entsprechend wichtig wäre ein Heimerfolg für die Gastgeber.

Hinspiel ging knapp verloren

Im Hinspiel musste sich Todesfelde II in Ahrensburg knapp mit 1:2 geschlagen geben. Auch diesmal dürfte Geduld gefragt sein, da der SSC defensiv gut organisiert ist und nur wenige Räume zulässt.

Beide Teams kommen zudem mit unterschiedlichen Eindrücken aus dem vergangenen Spieltag. Der SV Todesfelde II unterlag zuletzt beim FC Fetih-Kisdorf mit 0:2. Die Gastgeber hielten die Partie lange offen, kassierten jedoch in der Schlussphase zwei Treffer von Julius Schult.

Der SSC Hagen Ahrensburg verlor dagegen ein torreiches Spiel gegen den VfR Horst mit 2:4. Nach frühem Rückstand kämpfte sich Ahrensburg zwar zwischenzeitlich zum 2:2 zurück, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.

Für Todesfelde II bietet sich nun die Möglichkeit, im eigenen Stadion wichtige Punkte zu sammeln und den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Gegen die defensivstarken Gäste aus Ahrensburg wird dafür allerdings ein konzentrierter und geduldiger Auftritt notwendig sein.