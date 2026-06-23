SV Todesfelde holt Ben Jablonski vom 1. FC Phönix Lübeck

Robert Balasz und Ben Jablonski. – Foto: SV Todesfelde

Der SV Todesfelde bleibt auf dem Transfermarkt hochaktiv. Nach der sofrotigen Rückkehr in die Regionalliga Nord steht mit Ben Jablonski der nächste Neuzugang fest. Der 21-jährige Mittelfeldakteur wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Phönix Lübeck zum „Dorfklub“ und soll dem Spiel der Blau-Gelben im Zentrum künftig noch mehr Kreativität, Dynamik und taktische Flexibilität verleihen.

Trotz seines jungen Alters bringt Jablonski, der im Jugendbereich über den SC Rönnau zu St. Pauli, Hamburger SV und VfB Lübeck wechselte, bereits wertvolle Regionalliga-Erfahrung mit. An der Lohmühle reifte er in der U19 des VfB zum Leistungsträger, ehe er beim Lokalrivalen Phönix Lübeck den Sprung in den Herrenbereich vollzog .

Für Todesfeldes sportlichen Leiter Robert Balazs passt Jablonski perfekt in das Anforderungsprofil des Vereins, der nach dem Wiederaufstieg gezielt auf junge, hungrige und gut ausgebildete Akteure aus der Region setzt.

Nach den finalen Verhandlungen zeigte sich Balazs entsprechend glücklich über die Zusage des Mittelfeldtalents: „Ich freue mich, dass Ben sich für uns entschieden hat. Mit seinen jungen 21 Jahren hat er bereits Regionalliga-Erfahrung sammeln können und wird uns mit seiner Flexibilität im Mittelfeld sicherlich weiterhelfen. Ich freue mich auf einen sehr talentierten Kicker.“

Durch Jablonskis Fähigkeit, sowohl auf der defensiven als auch auf der offensiven Mittelfeldposition sowie auf den Außenbahnen zu agieren, gewinnt das Trainerteam um Björn Sörensen wertvolle Optionen im Kampf um den Klassenerhalt.

Große Wertschätzung: Jablonski brennt auf die „Todesfelde-Familie“

Der Wechsel innerhalb der Regionalliga Nord ist für den gebürtigen Lübecker der nächsterichtige Schritt, um dauerhaft mehr Spielpraxis und Verantwortung im Herrenbereich zu übernehmen. Das familiäre und dennoch hochprofessionelle Umfeld im Joda-Sportpark gab letztlich den Ausschlag für seine Unterschrift.