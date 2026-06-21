SV Todesfelde greift bei Noah Odiase zu

Robert Balasz und Noah Odiase. – Foto: SV Todesfelde

Wie der sofortige Rückkehrer SV Todesfelde bekannt gab, wechselt Noah Odiase in den Joda-Sportpark. Das 21-jährige Juwel kommt vom Oberliga-Absteiger Eutin 08 zum frischgebackenen Regionalligisten und hat sich langfristig an den neuen Verein gebunden: Odiase unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2028.

In der vergangenen Spielzeit zählte der Youngster zu den auffälligsten Akteuren im Team der Eutiner in der Oberliga Schleswig-Holstein. Trotz des Abstiegs der Ostholsteiner machte sich Odiase mit seiner ausgeprägten Technik, viel Spielwitz und kreativen Impulsen einen Namen. Seine fußballerische Ausbildung genoss das Talent in der Jugend des JFV Lübeck, ehe er im Herrenbereich wertvolle Erfahrungen beim FC Dornbreite sowie in der U23 des VfB Lübeck sammelte. Durch seine Variabilität im Zentrum und auf den Außenbahnen bietet er dem Trainerteam des SVT weitere taktische Möglichkeiten.

Der sportliche Leiter der Blau-Gelben, Robert Balazs, machte kein Geheimnis daraus, dass Odiase schon sehr lange auf dem Wunschzettel des Vereins stand. Umso größer war die Freude im Joda-Sportpark nach der endgültigen Fixierung des Transfers:

„Ich habe Noah schon die letzten drei Jahre beobachtet und seine Entwicklung verfolgt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir so einen jungen, talentierten Spieler für uns gewinnen konnten. Noah hat so viel Potenzial, dass er bei uns definitiv den nächsten Schritt gehen kann und für unsere Mannschaft eine echte Bereicherung ist.“

Neben seinen technischen Qualitäten und seiner Übersicht in der Spieleröffnung besticht der Neuzugang trotz seines jungen Alters durch ein exzellentes Stellungsspiel und große Zweikampfstärke, wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Diese Kombination aus Robustheit und spielerischer Klasse gab letztlich den Ausschlag für das langfristige Engagement.

Der nächste Entwicklungsschritt: Odiase brennt auf „Tofe“

Für Odiase selbst ist der Wechsel ins Segeberger Land der nächste Baustein in seiner Karriere. In den intensiven Gesprächen mit den Klub-Verantwortlichen zeigte sich der 21-Jährige sofort vom blau-gelben Weg und dem familiären, aber hochprofessionellen Umfeld an der Dorfstraße überzeugt.

„Mit dem Wechsel in die Regionalliga zum SV Todesfelde möchte ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und meine Qualitäten künftig im Trikot des SV Todesfelde unter Beweis stellen“, blickt das Offensivtalent voller Tatendrang auf die neue Herausforderung voraus und fügt kurz und bündig an: „Ich freue mich sehr auf Tofe.“

Mit der Unterschrift des begehrten Technikers setzt der SV Todesfelde ein deutliches Signal und unterstreicht, dass auch in der höheren Spielklasse die Förderung junger, hungriger Talente aus der Region in seiner sportlichen Agenda einen großen Stellenwert genießt.