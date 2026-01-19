SV Titisee wieder auf Schlagdistanz: Reden ist Gold

Der SV Titisee legte einen katastrophalen Start in der Fußball-Kreisliga A hin. Doch nach offenen Gesprächen berappelte sich die Mannschaft und hat den Anschluss ans hintere Mittelfeld hergestellt.

Raphael Klein hält sich fit. Auch in der Winterpause. Der spielende Coach des SV Titisee laborierte lange an einem Riss des Syndesmosebandes. Zweieinhalb Monate war er zum sportlichen Nichtstun verdonnert, nun ackert er an der Grundausdauer, um in der Rückrunde auch auf dem Feld wieder mitmischen zu können. "Ich nutze die weitgehend schneefreie Zeit und laufe zwischen zehn und zwölf Kilometer", berichtet Klein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.