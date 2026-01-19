Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Raphael Klein (links) fehlte dem SV Titisee über weite Teile der Hinserie. – Foto: Wolfgang Scheu
SV Titisee wieder auf Schlagdistanz: Reden ist Gold
SV Titisee legte einen katastrophalen Start in der Fußball-Kreisliga A hin
Der SV Titisee legte einen katastrophalen Start in der Fußball-Kreisliga A hin. Doch nach offenen Gesprächen berappelte sich die Mannschaft und hat den Anschluss ans hintere Mittelfeld hergestellt.
Raphael Klein hält sich fit. Auch in der Winterpause. Der spielende Coach des SV Titisee laborierte lange an einem Riss des Syndesmosebandes. Zweieinhalb Monate war er zum sportlichen Nichtstun verdonnert, nun ackert er an der Grundausdauer, um in der Rückrunde auch auf dem Feld wieder mitmischen zu können. "Ich nutze die weitgehend schneefreie Zeit und laufe zwischen zehn und zwölf Kilometer", berichtet Klein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.