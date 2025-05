SV Titisee fehlen nur fünf Minuten zum Aufstieg

Fußball kann manchmal richtig hart sein. Lange sah es in diesem letzten Saisonspiel so aus, als könnte der SV Titisee den direkten Wiederaufstieg feiern. Bis in die 87. Minute hielt die 1:0-Führung, die Erika Birkle bereits in der 14. Minute erzielte. Ihr strammer Flachschuss in die Ecke war nicht zu halten. Mit diesem Treffer war endgültig Schluss mit der Nervosität, die in der Frühphase dieses Duell prägte. Die Gastgeberinnen drängten den SVT zunächst in die eigene Hälfte, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden.

Dann ordnete Trainerin Nadine Kaiser die Abwehr neu und stellte um auf Fünferkette. Nun stand die Verteidigung in dieser alles entscheidenden Partie sicher, sehr zur Freude von Kaiser. "Im ersten Durchgang hatte die SG Marbach/Bad Dürrheim kaum Torchancen", lobte sie die Defensivabteilung. Dagegen hätte ihr Team die Führung ausbauen können, doch entweder stand der Pfosten im Weg oder die SG-Torhüterin rettete bravourös.