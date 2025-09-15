SV TiMoNo siegt knapp in Scharmbeckstotel

Der SV TiMoNo bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf Kurs in Richtung Tabellenspitze. Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim ATSV Scharmbeckstotel festigte das Team von Trainer Jan-Henrik Koppelkam seinen zweiten Platz. „Wir hatten im Auswärtsspiel eine überragende Heimspiel-Atmosphäre und freuen uns über drei wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze“, sagte Koppelkam nach der Partie.

TiMoNo startete druckvoll in die Begegnung und erspielte sich früh Chancen. Schon in der dritten Minute schickte Tomke Kupi steil, doch Torhüterin Schasto klärte. Nach zwölf Minuten folgte der erste Treffer: „Alina aus dem Zentrum rechts raus auf Larissa, top getimte Flanke auf Kupi, die aus acht Metern per Kopf vollstreckt“, beschrieb Koppelkam die Führung. Weitere gute Gelegenheiten blieben zunächst ungenutzt – unter anderem scheiterte Kupi aus zwölf Metern an der stark reagierenden Torhüterin. Kurz darauf traf Hannah Schrapper nach einer Ecke nur die Latte.

Nach der Pause drängte TiMoNo auf die Entscheidung. Kupi scheiterte zweimal an der glänzend aufgelegten Keeperin, bevor sie nach einer Ecke abstaubte und auf 2:0 erhöhte: „Nach Ecke von Alina schießt Hannah stramm auf die Torhüterin, sie klatscht ab, Kupi staubt ab“, fasste Koppelkam die Szene zusammen. Doch nur eine Minute später brachte ein Abwehrfehler die Gastgeberinnen zurück ins Spiel: Ein flacher Schuss aus 14 Metern fand den Weg ins linke Eck.