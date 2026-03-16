SV TiMoNo setzt sich souverän gegen TuS Lutten durch

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der SV TiMoNo hat am Samstag das Heimspiel gegen TuS Lutten klar für sich entschieden. Mit dem 3:0-Erfolg baut der Spitzenreiter seine Führung in der Tabelle weiter aus.

Am Samstag, 14. März, empfing der SV TiMoNo in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West TuS Lutten zum Heimspiel. Die Gäste hatten von Beginn an wenig entgegenzusetzen, und der Tabellenführer kontrollierte die Partie über die gesamte Spielzeit.

Bereits in der dritten Minute erzielte Lina Wallbaum die frühe Führung für TiMoNo. In der zweiten Halbzeit baute Teresa Sonntag in der 53. Minute den Vorsprung aus, bevor Lena Garvels in der Nachspielzeit das 3:0-Endergebnis markierte. Trainer Jan-Henrik Koppelkam zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden, mahnte aber zur Effizienz vor dem Tor: „Wir haben das Spiel von Anfang an unter Kontrolle gehabt und über die gesamte Spielzeit keine gegnerische Torchance zugelassen. Wir müssen allerdings in der nächsten Zeit vor dem Tor effektiver werden.“

Das Team von Koppelkam trat in der Startelf unter anderem mit Nora Warncke, Marlit Eden, Lisa Schlegel und Larissa Jetses an. TuS Lutten, betreut von Steffen Boning, konnte gegen die starke Defensive des Tabellenführers kaum Akzente setzen.

Mit dem Sieg baut SV TiMoNo seine Tabellenführung weiter aus und liegt nun mit 46 Punkten klar vor dem Zweitplatzierten FC Jesteburg-Bendestorf. TuS Lutten bleibt auf Rang elf und kämpft weiterhin gegen den Abstieg.

Der SV TiMoNo demonstrierte damit einmal mehr seine Dominanz in der Liga und bestätigte den Anspruch auf den Meistertitel. Für die kommenden Spiele gilt es jedoch, die Chancenverwertung zu verbessern, um den Vorsprung weiter auszubauen.