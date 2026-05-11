SV TiMoNo krönt Meistersaison mit Kantersieg

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Zum Saisonabschluss ließ der SV TiMoNo keinen Zweifel mehr an seiner Dominanz in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf feierte der Meister den 21. Sieg der Saison und blieb damit auch im 22. Spiel ungeschlagen.

Der SV TiMoNo hat seine beeindruckende Saison in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf abgeschlossen. Bereits früh stellte der Meister die Weichen auf Sieg und unterstrich noch einmal eindrucksvoll seine Ausnahmestellung in der Liga.

Anneke Kampen brachte die Gastgeberinnen schon in der 3. Minute in Führung und erhöhte nach gut zwanzig Minuten auf 2:0. Nach der Pause sorgte Kampen mit einem verwandelten Foulelfmeter für ihren Dreierpack (49.), ehe Lea Begemann (54.) und Teresa Sonntag (69.) den Endstand herstellten.

Trainer Jan-Henrik Koppelkamm zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir wollten die Saison ungeschlagen beenden und das hat man gespürt. Ein verdienter 5:0-Heimsieg. Wir krönen die Saison mit dem 21. Sieg in Folge von insgesamt 22 Spieltagen.“

Für den SV Ahlerstedt/Ottendorf hatte die Partie tabellarisch keine größere Bedeutung mehr. Trainer Benjamin Saul nutzte die Begegnung deshalb auch, um einigen Reservistinnen zusätzliche Einsatzzeit zu geben. „Das Spiel ging ja wirklich um gar nichts mehr. TiMoNo ist Oberligameister gewesen, wir stehen im Mittelfeld und haben die Punkte geholt, die wir holen wollten, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, sagte Saul.

Zugleich verabschiedete der Verein mehrere Spielerinnen. „So haben die dann halt auch nochmal ein bisschen Spielzeit bekommen“, erklärte Saul. Trotz der deutlichen Niederlage gratulierte der Trainer dem Meister ausdrücklich zur starken Saison: „Glückwunsch erstmal an TiMoNo, dass sie Meister geworden sind. Wir drücken ihnen die Daumen, dass sie das Aufstiegsspiel gegen Braunschweig gewinnen.“

Während TiMoNo nach einer nahezu perfekten Spielzeit nun den Blick auf die anstehenden Aufstiegsspiele richtet, geht Ahlerstedt/Ottendorf mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause. Saul betonte: „Wir nehmen die positiven Sachen aus der Rückrunde mit, wollen darauf in der neuen Saison aufbauen und an den ganzen Sachen wachsen und besser werden.“