SV TiMoNo bleibt ungeschlagen – Arbeitssieg gegen Hollage

Der SV TiMoNo hat seine Tabellenführung in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West durch einen 1:0-Erfolg gegen Blau-Weiss Hollage weiter gefestigt. In einem intensiven Spiel auf schwerem Geläuf überzeugten die Gastgeberinnen mit einer starken Defensive, während Hollage trotz engagierter Leistung punktlos blieb.

Der SV TiMoNo bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West das Maß der Dinge. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg gegen Blau-Weiss Hollage verteidigte die Mannschaft von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm die Tabellenführung und bleibt auch nach neun Spielen ungeschlagen.

Die Gastgeberinnen bestimmten das Spielgeschehen von Beginn an, während Hollage kompakt stand und über Konter gefährlich werden wollte. Das goldene Tor fiel kurz vor der Pause, als Teresa Sonntag in der 44. Minute eine Unachtsamkeit in der Hollager Defensive eiskalt ausnutzte.

„Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und uns zahlreiche Chancen herausgespielt. Im Abschluss müssen wir noch konsequenter werden,“ erklärte Koppelkamm nach der Partie. „Positiv ist, dass wir defensiv als Team stark verteidigen und jede Spielerin Woche für Woche überzeugt – einige wachsen sogar über sich hinaus. Entscheidend wird sein, dass wir fokussiert bleiben und unsere Leistung weiterhin konstant abrufen.“

Auch wenn TiMoNo nach dem Seitenwechsel weiterhin mehr Ballbesitz hatte, blieb Hollage stets im Spiel. Co-Trainer Alexander Helm sah trotz der Niederlage eine der besten Leistungen seines Teams in dieser Saison: „1:0 verloren – genauso knapp wie das Ergebnis war auch das Spiel. Wir waren gut vorbereitet und haben dementsprechend gut ins Spiel gefunden. Von Beginn an waren wir griffig und hatten guten Zugriff. In der ersten Halbzeit hatten wir, abgesehen von Drangphasen von TiMoNo, sogar etwas mehr vom Spiel.“

Nach dem Rückstand habe seine Mannschaft „ein bisschen schlecht aus der zweiten Halbzeit gekommen“, räumte Helm ein. „TiMoNo hat den Druck weiter erhöht, aber wir hatten ebenfalls gute Torchancen. Ihre Torhüterin hat einen herausragenden Tag erwischt – besonders die Parade gegen einen Schuss von Svenja Torbecke war bemerkenswert.“

Am Ende reichte es für Blau-Weiss Hollage jedoch nicht zum Ausgleich. „Es war ein sehr kraftraubendes Spiel auf tiefem Boden gegen eine sehr gute, eingespielte Mannschaft. Losgelöst vom Ergebnis war das mit Sicherheit eine unserer besten Leistungen in den letzten Wochen. TiMoNo gewinnt schlussendlich verdient – sie waren einfach dieses eine Tor besser als wir,“ bilanzierte Helm.

Mit dem Erfolg bleibt der SV TiMoNo ungeschlagen an der Tabellenspitze (25 Punkte), während Blau-Weiss Hollage mit nun 16 Punkten auf Rang fünf verweilt – und trotz der Niederlage Selbstvertrauen aus einer kämpferisch starken Vorstellung zieht.