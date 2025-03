SV Tiefenbach verliert den Anschluss

Deutliche 3:0 Niederlage in Ittlingen

TSV Ittlingen – SV Tiefenbach 3:0 (1:0)

Tore:

1:0 (9.) Tobias Brendecke

2:0 (64.) Tobias Brendecke

3:0 (66.) Kevin Oliveira

Kein schlechtes Spiel zeigte der SV beim zuletzt formstarken TSV Ittlingen, der sich dank meisterhafter Effizienz am Ende einer Partie mit mehr Feldvorteilen für die Gäste deutlich mit 3:0 durchsetzen konnte. Über weite Strecken des ersten Durchgangs sowie die gesamte erste Hälfte der zweiten Halbzeit hatte Tiefenbach das Heft in der Hand und kontrollierte das Geschehen recht eindeutig, war jedoch im vorderen Drittel einfach zu harmlos und kam so nur selten zu gelungenen Abschlussaktionen. Ganz anders die Hausherren, die bei ihren wenigen guten Möglichkeiten gleich dreimal ins Schwarze trafen und so am Ende zwar deutlich zu hoch aber letztlich nicht einmal unverdient das bessere Ende für sich hatten.

Der Gast ohne seinen Kapitän Lennart Burkard und ohne seinen für ein Spiel gesperrten Spielertrainer und mit 22 Saisontreffern besten Torschützen Jason Walzel, startete mit viel Ballbesitz und lag dennoch früh zurück, als man bei einem Freistoß von der Seitenauslinie gleich zwei TSV-Akteure am langen Pfosten sträflich unbewacht ließ und Brendecke ungehindert zum 1:0 einschießen konnte (9.). Der SV blieb jedoch weiterhin spielbestimmend und kam vor allem über den schnellen Samuel Kronig immer wieder vor das TSV-Gehäuse, doch außer einem gefährlichen Yildiz-Kopfball denkbar knapp über den Balken war zunächst keine weitere nennenswerte Abschlussaktion zu verzeichnen (18.). Dies sollte sich nach exakt einer halben Stunde dann urplötzlich ändern, als der ausgezeichnet leitende Unparteiische im Ittlinger Strafraum ein unstrittiges Handspiel mit einem Strafstoß ahndete, den der bislang so sichere Schütze Samuel Kronig jedoch an die Querlatte donnerte (30.). Zahlreiche Eckbälle blieben danach bis zum Pausenpfiff der einzige Nachweis für die anhaltende Überlegenheit der Gäste, die sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte fortsetzte. Auch hier hatte Kronig die beste Chance für seine Mannschaft, als Ittlingens Torwart bei seinem verdeckten Schuss aus der Drehung nach mustergültigem Querpass von Nolz mit prächtiger Fußabwehr den Ausgleich verhindern konnte (54.).

Erstes offensives Lebenszeichen der Hausherren war dann nach über einer Stunde ein 18m Gewaltschuss, den SV-Keeper Marcel Müller mit einer spektakulären Flugparade über den Querbalken lenken konnte (63.).Doch nur wenig später war es erneut Brendecke, der wie beim frühen Führungstreffer im Strafraum völlig frei zum Abschluss kam und mit einem tückischen Aufsetzer, der unglücklich extrem hoch aufsprang auf 2:0 erhöhte (64.). Den Deckel endgültig drauf auf den Heimsieg machte dann keine zwei Minuten später Oliveira, dem gegen die weit aufgerückte SV-Abwehr im Alleingang das 3:0 gelang (66.).

Res.: TSV Ittlingen – SV Tiefenbach 5:0

Vorschau: Sonntag, 30.03.2025, 15.30 Uhr SV Tiefenbach – TSV Ittlingen