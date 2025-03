SV Tiefenbach startet mit 1:3-Auswärtssieg

Geglückter Rückrunden-Start für den SV Tiefenbach, der auf dem gefürchteten Eschelbronner Kallenberg nach über dreimonatiger Winterpause eine gute Partie bot und am Ende einer in Eschelbronn gewohnt kampfbetonten Begegnung auch verdient mit 1:3 die Oberhand behielt. Auf holprigem Geläuf fand sich der Gast zunächst erstaunlich gut zurecht und erspielte sich so bereits in der ersten halben Stunde eine Vielzahl bester Einschussmöglichkeiten, die jedoch allesamt von Eschelbronns Torwart Hartmann vereitelt wurden oder durch ungenaue Abschlüsse nicht zum Torerfolg führten. Aus heiterem Himmel lag man dann nach dieser dominanten Anfangsphase urplötzlich mit 1:0 zurück und hatte danach bei aufkommender Hektik Schwierigkeiten, die zuvor gezeigte Sicherheit und Souveränität wieder zurückzugewinnen. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich die Partie über weite Strecken zu einem verbissenen Kampfspiel, bei dem der SV keineswegs zurücksteckte und sich in der turbulenten Schlussphase noch mit zwei späten Treffern und einem wichtigen Auswärtssieg belohnen konnte.

Dreißig Minuten lang dominierten die Schützlinge des Tiefenbacher Trainergespanns Jason Walzel und Haldun Özdemir fast nach Belieben. Man war spielerisch klar die bessere Mannschaft, vergab jedoch bei klasse herausgespielten Möglichkeiten für Walzel (2./15.), Satilmis (8./17./20) und Ciftci (23.) gleich mehrmals die mögliche 0:1 Führung, wobei zu gleichen Teilen FC-Keeper Hartmann aber auch Schwächen im Abschluss einen Tiefenbacher Torerfolg verhinderten. Dass sich solche Nachlässigkeiten zumeist umgehend rächen, zeigte sich dann auch nur wenig später nach Ciftcis Linksschuss knapp über den Querbalken, als Reischl aus dem Nichts eine erste Unaufmerksamkeit in der SV-Abwehr zur Eschelbronner 1:0-Führung nutzte (32.). In der nun erstmals hitziger werdenden Stimmung auf dem Platz zog der insgesamt souverän leitende Unparteiische Rot gegen einen Akteur der Platzherren, die damit die restliche Stunde in Unterzahl bestreiten mussten. Mit einer letzten Chance für Damir Ser, der mit einer Direktabnahme das FC-Gehäuse knapp verfehlte (41.), endete danach eine erste Hälfte, in der das Halbzeit-Resultat dem Spielverlauf in keinster Weise entsprach.

Mit neuem Schwung starteten die Gäste in die zweite Hälfte und kamen so auch früh zum Ausgleich, als Spielertrainer Jason Walzel eine Yildiz-Ecke per Kopf zum 1:1 im langen Eck versenkte (48.). Danach hatte der SV zwar durchweg Feldvorteile, die ganz dicken Chancen wie noch zu Beginn des Spiels blieben jedoch aus, während auf der Gegenseite SV-Keeper Marcel Müller, für die beiden verletzten Torleute Lorenz Stellberger und Florian Kempf einmal mehr kurzfristig eingesprungen, sich einige Male auf dem Posten zeigte. Das bessere Ende hatten dann letztlich die Gäste für sich, deren Spielertrainer Walzel eine Unordnung in der einheimischen Abwehr nach einem abgeprallten Serr-Flachschuss im Fallen kurz entschlossen zum viel umjubelten 1:2 nutzen konnte (86.). Rückkehrer Max Rothermel, die gesamte Vorrunde über wegen eines Auslandssemesters in Spanien ausgefallen, machte schließlich in der Nachspielzeit den Deckel endgültig drauf, als ein langes Zuspiel aus er eigenen Abwehr heraus die beim letzten FC-Eckball komplett im SV-Strafraum versammelten Einheimischen düpierte und der Ex-Östringer den Ball nach einem einsamen Spurt über das halbe Spielfeld ungehindert zum 1:3 Endstand ins verlassene FC-Gehäuse schießen konnte (90.+4).

Vorschau: Sonntag, 16.03.2025, 15.30 Uhr SV Tiefenbach - FV Sulzfeld

Zu unserem ersten Heimspiel im neuen Jahr gastiert der FV Sulzfeld am nächsten Sonntag in Tiefenbach. Alle Fußballfreunde sind herzlich eingeladen. Ab 13.15 Uhr bestreiten die beiden Reservemannschaften das Vorspiel.