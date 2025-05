SV Tiefenbach sorgt für ein spannnendes Saisonfinale

Tore:

0:1 (36.) Jason Walzel

0:2 (45.) Max Rothermel

0:3 (66.) Jason Walzel

0:4 (85.) Noah Linder

Spektakel-Fußball am Donnerstagabend beim 8:1 zu Hause gegen Babstadt, nüchterner Zweck-Fußball dagegen drei Tage später beim Auswärtsspiel in Sinsheim, wo man ruhig und abgeklärt das Geschehen zu jeder Zeit deutlich kontrollierte und die drei Punkte unaufgeregt und souverän nach Hause brachte. Somit bleibt alles angerichtet für ein überaus spannendes Saisonfinale mit den beiden Top-Spielen gegen die erstplatzierten VfB Eppingen und FC Weiler sowie dem Heimspiel am letzten Spieltag gegen den Absteiger TSV Helmstadt II.

Die Partie im Sinsheimer Wiesengrund benötigte eine lange Anlaufzeit, ehe SV-Spielertrainer Jason Walzel, früh für den verletzten Murat Yildiz eingewechselt, erstmals nach halbstündigem Abtasten für Gefahr sorgte, den Ball jedoch aus spitzem Winkel ans Außennetz setzte (31.). Dies schien zumindest die Gäste zu beflügeln, die nur wenig später in Führung gingen, als Walzel eine Ciftci-Ecke aus kurzer Distanz zum 0:1 im Tor unterbrachte (36.). Erneut Ugur Ciftci war dann mit dem Pausenpfiff auch am 0:2 direkt beteiligt, als der seit Wochen im SV-Mittelfeld glänzend Regie führende Linksfuß einen Freistoß gefährlich nach innen brachte und Max Rothermel den Effet-Ball per Direktabnahme in den Winkel jagte (45.).

Mit einer Riesenchance für Damir Ser starteten die Gäste in die zweite Hälfte (50.) und nachdem auch Samuel Kronig bei einer guten Gelegenheit das Tor knapp verfehlt hatte (61.), besorgte Ciftci mit seiner dritten Torvorlage an diesem Tag die Vorarbeit für Walzels 0:3, wobei Tiefenbachs Spielertrainer den präzisen Freistoß des SV-Regisseurs nach gekonnter An- und Mitnahme in die entfernte Torecke platzierte. (66.). Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung der Gäste setzte dann kurz vor dem Abpfiff der eingewechselte Noah Linder mit seinem ersten Treffer für den SV, als er nach klugem Walzel-Pass dem herausstürzenden Sinsheimer Schlussmann keine Chance ließ und die Vorlage seines Spielertrainers sicher zum 0:4 Endstand verwandelte (85.).

Voranzeige:Spitzenspiel gegen den VfB Eppingen

Sonntag, 18.05.2025, 15.30 Uhr SV Tiefenbach – VfB Eppingen II

Mehr Spitzenspiel geht nun wirklich nicht, wenn unsere Mannschaft, die mittlerweile dank zuletzt acht Siegen und einem Remis aus den letzten neun Partien zu den beiden seit Wochen führenden Teams aus Eppingen und Weiler aufschließen konnte, am kommenden Sonntag zu Hause den Spitzenreiter aus Eppingen empfängt. Alle Fußballfreunde sind dazu herzlich eingeladen.Das Vorspiel bestreitet unsere Reservemannschaft ab 13.15 Uhr gegen die SG Stebbach/Richen II.